Horor dostal podobu muzikálu

Kniha Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda, která vznikla kvůli spisovatelově noční můře, se stala okamžitým hitem. Čtenáře dodnes fascinuje příběh o člověku, jehož duše byla rozpolcena mezi dobro a zlo. Námět byl více než padesátkrát zfilmován, naposledy v roce 1996 s Johnem Malkovichem, Julií Robertsovou a Glenn Closeovou v hlavních rolích.

Koncem osmdesátých let se ale v hlavě skladatele Franka Wildhorna zrodila zcela nová myšlenka: napsat na základě slavného námětu muzikál. Ten nyní uvede vídeňský Theater an der Wien.

Muzikál dvojice Frank Wildhorn (skládá hity například pro Whitney Houstonovou, Natalii Coleovou či Lizu Minelliovou) a Leslie Bricuss (textoval písně pro filmy jako byly Dr. Doolittle, Tom a Jerry, "bondovky" a jiné) se dočkal na Broadwayi více než patnácti set repríz a získal čtyři nominace na cenu Tony Awards.

Úspěch slavilo také jeho nastudování v německých Brémách, které bylo v roce 1999 označeno jako Muzikál roku. Vídeňská premiéra se koná 29. září, muzikál by měl být na programu tamního Theater an der Wien až do května 2002.

Děj knihy i muzikálu se odehrává v Londýně roku 1888. Mladý ambiciózní doktor Henry Jekyll chce podrobit své pacienty účinkům nového neznámého léku, který má vyléčit šílenství. Když však vedení nemocnice jeho pokus zamítne, rozhodne se zatrpklý lékař vyzkoušet elixír JH7 sám na sobě. Z poklidného Jekylla se za dveřmi jeho laboratoře najednou stává Edward Hyde, nevypočitatelné vraždící monstrum, jehož brutalita děsí celý Londýn. Šokován Hydeovým chováním rozhodne se nakonec Jekyll experiment ukončit. Když už se zdá, že vše je v nejlepším pořádku a šílený vrah zmizel z povrchu zemského, zjeví se najednou Hyde na Jekyllově svatbě.

Užitečné informace

Divadlo Theater an der Wien sídlí v ulici Linke Wienzeile 6. Parkovat lze v garážích Technické univerzity v Operngasse 13. Představení se konají denně mimo středu, od pondělí do soboty vždy v 19.30 hodin, v neděli v 18 hodin. Každou první sobotu v měsíci také v 15 hodin. Ceny vstupenek se pohybují od 130 do 1300 šilinků, jednu hodinu před představením je možno zakoupit lístky k stání za 35 šilinků. Více informací na internetové adrese: www.musicalvienna.at.