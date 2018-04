Horolezec Sulovský vydal knihu o výstupu na K2

Kniha popisuje výpravu, jejíž průběh mohli čtenáři iDNES.cz sledovat od května do července ve speciální on-line příloze.





Právě iDNES.cz přinesl jako první zprávy o chvíli, kdy na vrcholu K2 stanul Libor Uher. Tato chvíle byla významným okamžikem pro české horolezectví. Uher je totiž teprve druhým Čechem, kterému se podařilo na tento vrchol vystoupit.

Na tento den čekali čeští horolezci dlouhých jedenadvacet let. "Konečně někdo!" okomentoval úspěch Libora Uhra Josef Rakoncaj, který byl až do letošního 20. července jediným Čechem, jenž stanul na vrcholu K2. Podařilo se mu to hned dvakrát v letech 1983 a 1986. Stejně jako Uher vylezl na K2 bez použití kyslíku.

Knihu sestavili šéf výpravy Leopold Sulovský a novinář Josef Albrecht. V knize je více než stovka fotografií, které z velké části pořídil právě Sulovský. Ten výpravu označuje za velký úspěch: "Před dvěma lety, kdy jsme se o K2 pokoušeli poprvé, jsme neměli štěstí. Letos jsme dosáhli až na vrchol, navíc trojice horolezců ještě vylezla na nedalekou osmitisícovku Broad Peak a připsali jsme si i jeden unikátní lyžařský prvosjezd."

"Snažili jsme knihu sestavit trochu jinak než tradiční cestopis. Spojili jsme několik žánrů a je možné tady najít deník, rozhovory i obsáhlé reportáže o nejdramatičtějších okamžicích," vysvětlil autor textové části Albrecht. "I fotografie, které do zajímavého grafického formátu propojila Petra Gavendová, fungují v knize jako příběh, v některých částech dokonce téměř jako malý filmový dokument," dodává.

Leopold Sulovský, který patří k nejúspěšnějším českým horolezcům historie a který jako první Čech stanul na vrcholu Mount Everestu, se už připravuje na další výpravu. Společně s Josefem Lukášem, který má mimo jiné na kontě lyžařský prvosjezd jednoho ze svahů K2, v lednu odjedou do Jižní Ameriky, kde chtějí vystoupit na vrchol Aconcaguy. "Doufám, že se nám podaří vylézt nahoru nějakou zajímavou cestou," doufá Sulovský.