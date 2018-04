Horolezcova meta: co měsíc, to osmitisícovka

Český horolezec Miroslav Caban má na dalších několik měsíců odvážné plány. Dvaačtyřicetiletý sportovec se rozhodl absolvovat náročný projekt zvaný Four Four Eight (4-4-8), kdy chce za čtyři měsíce vystoupit na čtyři osmitisícové vrcholy. Pokud se mu to podaří, bude Caban první na světě, kdo to dokázal.