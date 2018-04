Horolezci odpovídají na dotazy čtenářů iDNES

Dotaz 1) Předem mého dotazu bych celé expedici popřál především příznivé počasí a hodně štěstí v dalším výstupu. Rád bych se zeptal: Máte nyní po smrti mladého francouze v základním táboře strach že se někdo z vás nemusí z výpravy vrátit? Co může zabránit vašemu výstupu na vrchol? Do kdy se budete snažit o zdolání vrcholu? Děkuji za odpovědi a držím palce

Odpověď: O smrti se v BC prakticky nemluví. Jenom jsme před pár dny koukali, jak pro něj přiletěla vojenská helikoptéra. Protože bylo špatné počasí, jeho tělo leželo na ledovcové moréně jen tak ve spacáku asi tři dny. My jsme ale raději koukali a mluvili o stěně K2, kterou máme stále asi z jedné čtvrtiny před sebou. Smrt se ale připoměla i teď ve čtvrtek, kdy jsme zachraňovali dvaadvacetiletou Singapurku. Kdyby jsme neměli doktora a přetlakový vak... O smrti tu neradi mluvíme.

Výstupu na vrchol může zabránit - a taky se o to snaží - počasí. Prakticky všichni lezci jsou tady dost zkušení, takže pokus o K2 není v jejich podání žádnou drzostí. Soňa Vomáčková, Josef Šmůnek, Zdeněk Hrubý nebo i Radek Jaroš dokázali už, že na vršky osmitisícovek vylézt umí.

Odcházet z BC bychom měli tak někdy kolem 8. srpna. Ale pokud by počasí nabízelo vhodný den k útoku na vrchol někdy těsně potom, uvažovali bychom o přebukování letenek. Předpokládám ale, že do onoho data ještě "vrcholové" počasí mít budeme.

Dotaz 2) Držím palce, ale mám také dotazy: 1. Kolik horolezců je v současné tíživé situaci fyzicky a psychicky připraveno vystoupit na vrchol?



Odpověď: Všichni sem přijeli bojovat o možnost zaútočit na vrchol. Připravujeme prací ve stěně podmínky tak, aby šanci mohl dostat každý. To není teorie. V týmu, který nyní pod K2 je, k žádné selekci nedochází. První se o tuto šanci přihlásil Radek Jaroš, Zdeněk Hrubý a Petr Mašek. V sobotu ale svůj nástup zastavili před C4.

2. Plánujete výstup bez použití kyslíku?

Skupina Himalaya 8000 má sebou kyslík pouze pro záchranné účely!



3. Mohu znát jméno vedoucího expedice?

Zdeněk Hrubý, zástupcem je Josef Šimůnek



4. V jaké výšce je vybudován základní tábor?

5200 metrů, pro přirovnání, je to o 400 metrů výš než je vrchol Mount Blancu



5. Nepohybuje se ve vašem okolí skupina trekkařů z Tábora? Příznivec hor Jirka Kocmich z Tábora

Už tady byli. Většinou moc fajn kluci. Oslavili jsme společně narozeniny Josefa Šimůnka. V sobotu odešli, míří do BC Gasherbrummů a přes sedlo domů.

Dotaz 3) Zdravim naší expedici pod slovutným Qgirem!!!! Měl bych ještě jeden malý dotaz, zajímalo by mě, jak je to s fixovaním, v jaké míře se v této stěně používají fixy, kdo je natahuje, jestli když s vámi leze stejnou cestou ještě jedna expedice tak využíváte všichni stejných fixů (čili oni fixují i pro vás nebo vy pro ně)...

Jmenovitě pozdravy pro "Jičíňáky" ...Simona, Boudu a Soňu (té obzvláště hodně štěstí!!!) ....zdravi SANDOR...

Česenovu cestu s námi leze pouze jediná skupina - mezinárodní expedice pod německým vedením. Jejími členy jsou hodně zvučná jména, takže oni ne všechno fixují, i když by většina lezeného terénu lano zasloužila. Dohoda s nimi je taková: použijte co jsme už natáhli a dofixujte zbytek. A tak to taky funguje. Mezi C3 a C4 jsou údajně fixy z loňska a ještě použitelné. Nyní čekám na návrat Zdeňka, Radka a Misky (Petra Maška), kteří se o C4 pokoušeli, jestli tuhle informaci potvrdí.

Dotaz 5) Vážená dámo a pánové pod K2! Jezdím po všelijakých horách a kopcích asi 25 let, loni poprvé v Himalájích (Island Peak 6200m) a vím, že to není nic jednoduchého a bez příslušné vášně a trochy (většinou pořádného pytle!!) štěstí to nejde. Mimochodem jak dopadá porovnání Nepál/Pakistán (nosiči, BC, podmínky, přístup, ceny, ochota lidí...)?

Odpověď: Porovnání překvapivě lichotivé pro Pákistán. To co objednáte a slíbíte zaplatit, frčí jako na drátkách. Na nosiče ani kuchaře ani další organizaci BC nebo treku do BC si nemůžeme stěžovat. Myslíme si, že do značné míry je to tím, že působíme v oblastech, které jsou kvůli konfliktu s Indií ve vojenském režimu a tady v Pákistánu stojí armáda hodně vysoko. Takže na nějaké problémy nikdo není zvědavý. My nejmíň.

Ceny jsou celkem nízké - nižší než turisticky provařený nepál - ale obchodníci jsou podšívky jako všude. Koupil jsem si sandále v přepočtu za 300 Kč a za dva dny jsem zjistil, že je nejspíš nějaký trekkař vyhodil, Pákistánec z koše vylovil, poslepoval, napulíroval a já jsem za pitomce. Dobře mi tak. (A to při prodeji nasadil první cenu 64 USD!!!)

6) Před pár lety jsme se současným šéfem expedice na K2, Zdeňkem Hrubým chodili do stejného lyžařského oddílu při Prírodovědecké fakultě v Praze Uteklo trochu času a já jsem strávil většinu z posledních tří let v Antarktidě na ostrově King George a tak jsme neměli možnost se setkat. Chtěl bych Vás tedy poprosit, jestli můžete předat jemu, ale i celé výpravě tam nahoře můj pozdrav a přání úspěchu nejen při tomhle výstupu a taky hlavně bezpečný návrat a klid a radost v srdci. zdravi Láďa Rektoris.

9) Zdravíme všechny v expedici Qgir K2! Jsme rádi, že k vám dorazil MUDr. Lukaš Svoboda a může dávat pozor na Vaše zdraví. Těší nás, že naše agentura MediaTrust Communications mohla svou činností takto pomoci a našla sponzora pro pana Svobodu - Johnnie Walker

Expedice Qgir-K2 moc děkuje, neboť ačkoliv jsme pevně rozhodnutí zůstat všichni živí a zdraví, lékař do týmu patří. Řídký vzduch, skály a ledovcové trhliny by mohly být jiného mínění.

Radek je ve stěně, zrovna zkoušel postavit C4.