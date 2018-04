Horolezci mají ideální podmínky

Vyjádřil tím zřejmě pocity všech, kdo se těšili na příjemné lyžování v Tatrách.

Na jižních svazích se totiž sluneční svit projevuje tak, že tamní podmínky připomínají květen. Mokrý těžký sníh roztává na ledovatém podkladě. Točit v takovém terénu je těžké, protože je potřeba vytáhnout lyže z těžké sněhové kaše, otočit je ve výskoku a zase do sněhu zapadnout. Traverzovat svahy je nebezpečné. Lyžemi lze lehce odříznout lavinu.



Po ránu a k večeru, kdy slunce nesvítí, je to ještě horší, protože svahy utuhnou a stávají se z nich ledové stráně. Severní sněhové žlaby jsou pokryty krustou, která se místy propadá a lyžař nikdy neví, zda se mu podaří oblouk dotočit, nebo zda se mu patky propadnou do sněhu a on bude horko-těžko hledat rovnováhu.



Klasický přechod Tater přes hlavní sedla se tak stává psychicky i fyzicky náročnou túrou pro zkušené a dobře vybavené lyžaře. Od Štrbského na Popradské pleso se musí pěšky s lyžemi na batohu, dolinou Zlomisk se stoupá na pásech mokrým sněhem, prudký výšvih k sedlu Východní Železná brána je potřeba jít na mačkách a sjezd úzkým žlabem z Brány do Bielovodské doliny je potřeba začít dvacetimetrovým slaněním.



Během následujícího sjezdu je nutno počítat s dalším slaněním, protože ze skalních stupňů zvaných Gerlachovské spády se stala soustava ledopádů. Únavné stoupání od Kačacího přes Litvorové a Zamrznuté plesu k sedlu Prielom je potřeba jít střídavě pěšky a na horolezeckých železech. Prielom je jištěný několika řetězy, a od nich následuje strmý svah. Ten je potřeba sejít v mačkách a s cepínem v ruce. Teprve zde lze nasadit lyže a dojet ke Zbojnické chatě.



Zatímco tato túra trvá obvykle šest až osm hodin, za současných sněhových podmínek to trvá skupině zkušených lyžařů s horolezeckými zkušenostmi dvakrát až třikrát déle.

Jak se tam dostat:

Na víkend je nejlépe jet z Čech nočním rychlíkem (zpáteční jízdenka ze středu Čech přijde i s lehátkem na šestnáct set korun (zlevněná pro skupiny na polovinu).



Jak se ubytovat:

Noc na horské chatě přijde na 250 až 350 korun. Spí se ve společných noclehárnách nebo velkých pokojích, nouzové ubytování obsahuje jen matraci a dvě deky.