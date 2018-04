Horolezce vítají v Pákistánu třicetistupňová vedra

Šéf výpravy Leopold Sulovský dnes absolvuje oficiální návštěvu u ministra turistiky. "Je to místní tradice a prožili jsme to i při poslední výpravě před dvěma lety," říká horolezec, který jako první Čech stanul na vrcholu Mount Everestu.

K formalitám, které musí dnes Sulovský vyřídit patří také zaplacení zálohy na případnou záchranu vrtulníkem. "Bude to stát šest tisíc dolarů, ale je to nutnost, bez které se neobejdeme," míní.

"Už včera nás na letišti čekali chlapi z agentury Pákistán North, kteří se o nás budou starat. Vše zatím běží, jak má," libuje si Libor Uher a dodává, že stejně jako před dvěma lety jim agentura připravila vřelé uvítání. "Máme perfektní hotel i skvělé jídlo, takže než se ozvou tradiční střevní potíže, které tady potkají snad vždycky každého, budeme mít pořádně nacpaná břicha místními dobrotami."

Horolezci musejí zkontrolovat, zda došel v pořádku materiál, který poslali v kontejneru. "Samozřejmě nás zajímalo, jestli v pořádku došla nutná desinfekce. Zdá se, že ano, takže možná střevní potíže nebudou mít úplně hned šanci," uvádí Uher s tím, že jako desinfekci deklarovali nevelkou zásobu alkoholu. Ten je v oblasti výjimečně cenný, protože v Pakistánu se prakticky nedá pořídit.

Ještě před tím, než se skupina vydá po Karakoram Highway směrem k horám, musejí horolezci udělat spoustu práce. "Dokoupíme třeba nějaké konzery, hlavně rybičky. A taky musíme naplnit záchranné kyslíkové flašky," hlásí Uher.

Výpravu čeká cesta mikrobusem do Scardu. Tady se dokupují poslední zásoby, především jídlo pro nosiče. Potom budou pokračovat dále terénními auty do vesnice Ascoli a odtud budou muset po svých. Do základního tábora tu budou mít sto dvacet kilometrů po ledovci.