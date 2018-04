Horňácko na kole: idyla i bez slivovice

Může se hodit JAK SE DOSTAT DO VELKÉ NAD VELIČKOU 1) autem do Veselí nad Moravou, odtud směr Nové Mesto nad Váhom. V Blatnici odbočit doprava směr Myjava. Z Veselí cca 15 km. Za Blatnicí pozor na díry v silnici, která je na některých úsecích zcela zničena kamiony, směřujícími k nedalekému hraničnímu přechodu. 2) vlakem do Veselí nad Moravou nebo Hodonína, odtud lokálkou č. 344. Do Veselí jezdí rychlíky z Brna, do Hodonína z Prahy, Ostravy a Olomouce. V sezóně bývají na lokálce č. 344 řazeny vagóny upravené speciálně pro přepravu většího množství kol.