Horký a divoký severovýchod Slovenska

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Po hlavním silničním tahu směrem jakoby do Tater. V Popradu pak odbočit vlevo na Kežmarok a Starou Ľubovňu. Pokud pojedete hromadnými dopravními prostředky, je to obdobné – nejdříve do Popradu, zde přestoupit a místními vlakovými nebo autobusovými spoji do Staré Ľubovně. Mapa

VKÚ 1 : 50 000 č. 103 – Spišská Magura, Pieniny. VKÚ Harmanec