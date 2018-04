Horkou letní noc můžete strávit na rybách

Rybář a kapitán Tulio Bosazzi stojí na molu před svou lodí. Jeho letitý škuner Mramorka Pula, který se v přístavu lehounce pohupuje na vlnách, prozrazuje, že Tulio není žádný nováček. "Rybařím už pětadvacet let a musím říci, že je k tomu zapotřebí určité zkušenosti," říká pyšně. Na moře vyjíždí dvacet dní v měsíci.

Mramorka Pula zůstává v přístavu jen v období před a po úplňku, kdy moře osvětluje měsíc a ryby nelákají lodní světla. Na palubu jeho lodi se musí vejít několik stovek kilogramů ryb. Pomineme-li "nenápadné" pytlačení v odlehlých zátokách, rybařit lze v Chorvatsku třemi způsoby. Můžete se dostat na malou bárku vhodnou tak na rodinnou vyjížďku.

Také si můžete zakoupit jízdenku na výletní rybářskou loď a se čtyřiceti turisty ověšenými kamerami a fotoaparáty se nechat vyvézt na moře, kde vám na chvíli dopřejí organizovanou a masovou radost z úlovku.

Pak je tu ještě jedna možnost: za letní teplé noci si vyjet na skutečné rybářské lodi, celou noc zápasit s rybami a ráno si vítězoslavně odnést trofej, za kterou se, pokud budete úspěšný, nebudete muset stydět. A právě sem patří rybaření s Tuliem Bosazzim.

"Ryby hledáme pomocí podvodní sondy. To je moje práce. Jakmile se ukážou, spustíme žárovky do moře," vysvětluje Tulio, jak probíhá noc na moři. Na každém boku jeho škuneru jsou dva čluny, které se s jednočlennou posádkou spustí na moře. Na palubě zůstanou tři lidé. "Nejdříve zhasneme jedno světlo, poté druhé, sítí obkroužíme ryby a uzavřeme je v ní. Potom ryby vytáhneme na palubu, nasypeme do kádí, rychle zaledujeme a můžeme začít třídit," doplňuje Tulio Bosazzi.

Sít, jejíž délka je tři sta metrů a šířka sto metrů, se do moře spustí za noc jen jednou. Přesto rybaření zabere celou noc. Od poloviny srpna jsou úlovky větší, někdy rybáři naloví i pět tun.

"V létě se chytá takzvaná modrá ryba, ta je levnější. Bílá, dražší, přichází na podzim," vysvětluje. Turisté se na lodi nenudí. Chytají ryby, kalamáry a popíjejí. "Mohou nám také pomáhat a třídit ryby. Všechno, co uloví, si smějí samozřejmě odnést. A jen ať si zkusí ulovit něco pořádného!" směje se zkušený rybář, který dodává, že turistům se noční rybolov jednoznačně líbí.

V šest hodin ráno přistává rybářská loď u mola. Zmožení turisté, plni zážitků a bohatí na úlovky, se potácejí z lodi. Tentokrát bylo moře k suchozemcům dobrosrdečné. Niko Miljas z Dubrovníka, který vozí turisty rybařit už od roku 1988, se setkává s úplně jiným typem lidí. Jeho plachetnice je kulturní památka - originál z roku 1907. Na loď se naskládá okolo čtyřiceti potenciálních "rybářů". "Myslím, že jsme tehdy byli první, kdo s tím přišel," říká.

Výlet s devětatřiceti zvědavci, samozřejmě za denního světla, musí být únavný. Celý den sledovat rybolov, filmovat a fotografovat hrdinné rodinné příslušníky s úlovky, které si může rodina připravit přímo na lodi nebo odnést s sebou, to dá zabrat. Všechno je proto potřeba řádně zajíst a spláchnout - nejlépe ještě během výletu. "Před pěti šesti lety jsem vezl i českou výpravu," odpovídá na otázku týkající se českých turistů.

MŮŽE SE HODIT KOLIK TO STOJÍ

s jídlem a pitím na výletní lodi - cca 25 eur/osoba

Cena za noční rybolov - cca 70 eur/osoba Bárka - cca 50 eur/den KAM NA RYBY

rybolov - Rovinj, Brač (agentura Big Game fishing)

Výletnické rybaření - Dubrovník

Pronájem bárky - po celém pobřeží



Informace o sportovním rybaření:



www.chorvatsko.hr www.croatia.hr www.adriadatabanka.cz www.atlas-croatia.com