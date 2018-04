Horko žene do vody, ale pozor na sinice!

Kam v Praze k vodě * Koupaliště Šeberák (v současné době jsou přemnožené sinice)

Praha 4 - Kunratice

Otevřeno: ve všední dny 10.00 - 20.00, v so a ne 9.00 - 20.00

Vstupné: dospělí 40 Kč/den, děti 20 Kč, důchodci 25 Kč/den, invalidé zdarma

Přírodní koupaliště, nudistická pláž, lodičky, dětský koutek, sportovní vyžití, šatny, sprchy, občerstvení. * Džbán

Praha 6 - Vokovice, Nad lávkou

Přírodní koupaliště, kapacita 8000 lidí

Tenis, volejbal, nohejbal, stolní tenis, pláž. volejbal.

Půjčování loděk, slunečníků. Nud. pláž.

Otevřeno: zatím 9-19 hodin

Vstupné: dospělí 40 Kč/den, děti 20 Kč * Divoká Šárka

Šárecké údolí

Umělý bazén

Volejbal, nohejbal, stolní tenis

Otevřeno: od 9 - 19:00

Vstupné: 40 Kč, po 16:30 30 kč * Sportovně rekreační areál Petynka

Praha 6, Otevřená 1072/4

Otevřeno: po-ne 7.00-20.00 (v červenci do 21:00)

Vstupné: dospělí na celý den 80 Kč, od 17 hodin 50 Kč, studenti, důchodci na celý den 40 Kč, od 17 hod 30 Kč, rodina na celý den 160 Kč, od 17 hodin 100 Kč

Bazén 50 m, upravovaná voda, dětský bazén. Dětské hřiště, tobogan (zdarma). Pláž. volejbal, stolní tenis. Půjčovna slunečníků, občerstvení * Areál koupaliště Hostivař

Praha 10, ul. K jezeru

Přírodní koupaliště, písčitá a travnatá pláž i pro nudisty, obří tobogan, skákací hrad, loďky, trampolíny, tenis, šipky, kulečník, plážový volejbal, občerstvení

Otevřeno: denně 9.00 - 19.00

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 130 cm 20 Kč, po 16. hodině poloviční * Plavecký stadion Podolí

Praha 4, Podolská 74, tel. 241 43 39 52

Stadion s venkovním i krytým 50m bazénem, sauna, tobogán, prostor pro slunění nudistů, občerstvení

Otevřeno: po-pá 6.00 - 21.45, so-ne 8.00 - 19.45

Vstupné: 90 minut 60 Kč, 180 minut 90 Kč, celodenní 120 Kč, po 15. hodině 80 Kč * Plavecký stadion Slavie

Kubánské nám., Praha 10

50m umělý bazén s upravovanou vodou, bazén pro neplavce, minigolf, pláž. volejbal, stolní tenis, nudistická pláž

Otevřeno: 9.00 - 20.00

Vstupné: dospělí na hodinu 50 korun, děti do 12 let 20 korun, do 6 let zdarma, sleva na celodenní vstupné * Letní koupaliště TJ Avia Čakovice

Praha 9 - Čakovice

Umělý bazén 50 m s upravovanou vodou

Otevřeno: denně 9.00 - 19.00

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti a důchodci 20 Kč, Tobogan zdarma * Lhotka

Praha 4, Nad koupadly u Novodvorské ul.

Přírodní koupaliště napouštěné pitnou vodou. * Žluté lázně

Praha 4 - Podolí, Podolské nábř. 1.

Přírodní říční koupaliště pro dospělé a plavce Pro děti do 7 let dětský koutek - bazének, sportovní vyžití.