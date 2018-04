Horká voda: islandský recept na ekonomickou krizi

Vyhřívané chodníky

Centrem Reykjavíku se právě prohnala hustá sněhová bouře. Místní chodníky jsou přesto podezřele čisté - na některých ještě roztává sněhová břečka, jinde už dlažba stačila úplně uschnout. Majitelé krámků a restaurací v hlavní ulici Laugavegur tak mohou v klidu sledovat padající sníh za výlohou, aniž by museli hnout prstem.

"Čistit chodník před hospodou? To neděláme. Spotřebovaná horká voda, ve které jsme třeba umyli nádobí, vede v trubkách pod chodníkem a tím ho rozehřívá. To už by musela být opravdu velká vánice, abych vyšel ven a odhazoval sníh," říká jeden z místních barmanů. Určitě je rád, že se kromě frmolu za barem nemusí starat ještě o to, aby si na ušlapaném sněhu před jeho restaurací někdo nezlomil nohu.

Od loňského října, kdy se zhroutily islandské banky a ostrov zasáhla finanční krize, prý do místních barů chodí znatelně víc návštěvníků. Zadumaně sedí u půllitrů piva Viking a ptají se sami sebe, jestli má dál smysl zůstávat na Islandu. Řada mladých Islanďanů vážně přemýšlí o tom, že se natrvalo odstěhuje na evropský kontinent.

Zatímco ekonomické otřesy Island zaskočily, sněhové bouře tu nejsou žádnou vzácností. Díky vyhřívanému asfaltu je ale 200tisícový Reykjavík na zimu skvěle připravený. Nad vyhřívaným chodníkem si libuje i Sven Olaffson, inženýr jedné z nejvýznamnějších islandských firem, která staví potrubí s horkou vodou.

"Pokaždé, když přijedu domů, mám jistotu, že se dostanu od auta ke vchodovým dveřím - a to i když na ulici leží třeba 30 centimetrů sněhu. Když je vánice silná, trvá to samozřejmě déle, třeba celou noc, než chodník roztaje. Každopádně já sám jsem lopatou neodhazoval sníh už několik let," pátrá v paměti Sven.

Čaj se zalévá rovnou z kohoutku

Islanďané vůbec mají rádi teplo. V islandských domech bývá často velkoryse přetopeno a z kohoutků teče na evropské poměry neobvykle horká voda. Ostrované jsou na ni zvyklí, dokonce si s ní leckdy rovnou zalévají čaj. Cizinec by se ale mohl nepříjemně opařit.

Horká podzemní voda, která se po celém ostrově čerpá ve speciálních studnách na povrch, vytápí prakticky všechny islandské domácnosti. A také místa, která jsou bez nadsázky druhým domovem Islanďanů - termální bazény.

Jen v samotném Reykjavíku jsou desítky veřejných plováren vytápěných přírodní horkou vodou. Řada Islanďanů má navíc svůj vlastní termální bazén přímo na zahradě. Nejen díky relaxaci a blahodárným účinkům plavání ve 40stupňové vodě je termální koupel neodmyslitelnou součástí islandského životního stylu.

Bez bazénu ani den

Bazény mají i sociální funkci, chodí se sem i několikrát denně. V nízké mlze nad vodní hladinou se schovávají malé skupinky lidí, kteří diskutují o všem možném.

Třicátník Helge si termální koupel dopřává v průměru pětkrát týdně. Zatímco sedí v malém relaxačním bazénku na hlavní plovárně v Reykjavíku, ochotně mi sděluje svou teorii, proč jsou termální koupele pro Islanďany tak důležité. "Je to tradiční místo pro různé drby. Zrovna se tu probírá finanční krize. Každý je teď na ni odborník," ušklíbá se Helge.

Není divu, že se i v bazénech mluví o ekonomice. Krach islandských bank loni na podzim nastartoval dominový efekt, který dříve či později zasáhne každého ze 300 000 obyvatel ostrova. Poslední desetiletí se na Islandu neslo ve znamení stavebního boomu. Současně s tím, jak v Reykjavíku překotně vznikala nová předměstí i výškové budovy v centru města, strmě a přemrštěně stoupaly i ceny nemovitostí. Firmy, které si stavbu nových budov zadaly, teď nemají na jejich dostavbu a nehotová betonová torza rámovaná stavebními jeřáby "zdobí" celé město. Když se ale nestaví, přicházejí o práci stavební firmy, architekti i dělníci. Nákaza krizí se rozšiřuje i na další, dosud zdravé oblasti ekonomiky.





Energetická soběstačnost

Přesto má Island štěstí v neštěstí. V době, kdy Evropskou unii ochromilo přerušení dodávek plynu z Ruska, se Islanďané mohou stoprocentně spolehnout na své vlastní energetické zdroje. Většina elektřiny na Islandu se stále vyrábí ve vodních elektrárnách, pořád větší podíl ale získávají i geotermální zdroje. Horká pára, proudící na povrch spolu s horkou vodou, roztáčí turbíny, které vyrábějí elektrický proud. Ostrov je naprosto energeticky soběstačný, což je jedna z mála jistot v hospodářsky temných časech.

Sami ostrované čekají, že na ně ekonomická krize naplno dolehne za dva až tři měsíce, až propuštěným zaměstnancům vyprší výpovědní lhůty a až skončí povánoční výprodeje. Je jisté, že pak budou mnozí otáčet v dlani každou islandskou korunu. Že by ale šetřili i na termálním koupání? To se z bazénu zahaleného stříbřitou párou zdá jako málo pravděpodobný sen.