HOREČKA DENGUE VE STŘEDNÍ AMERICE

Turisté by si ve Střední Americe měli dát pozor na moskyty nejen večer a v noci, ale i přes den. Přenášejí totiž nebezpečnou horečku Dengue, proti které neexistuje očkovací látka, ale může být účinné očkování proti dětské obrně. Nemoc má v první fázi podobu chřipky, posléze následuje silné krvácení z pórů, očí a také vnitřních orgánů. Jen v období mezi červnem a říjnem 2000 onemocnělo podle údajů Central American Commission for the Defence oft Human Rights (Codehuca) v oblasti na deset tisíc lidí, z čehož osmdesát nápor nemoci nepřežilo. Ohroženou oblastí je i Dominikánská republika.