Hora Sv. Kateřiny: pro odvážlivce

Hora Sv. Kateřiny - Jen jedna sjezdovka, zato pro opravdu zkušené lyžaře, je v Hoře Svaté Kateřiny na Mostecku. Milovníci sjezdovek tu mají vše po ruce. Parkoviště pro automobily je hned vedle sjezdovky. Přijet se sem ale dá i autobusem. Jedna linka vede z Litvínova, druhá z Mostu. Sjezdovka má na tři sta metrech převýšení sto pět metrů a je označená jako černá, tedy s nejvyšším stupněm obtížnosti. Pro běžkaře vede přímo do obce Krušnohorská lyžařská magistrála z Klínů a na příští rok se plánuje stavba jejího pokračování do Pyšné. Možnost občerstvení nabízí přímo pod sjezdovkou restaurace U Vleku. V obci jsou čtyři restaurace. Pod sjezdovkou je také turistický přechod do Německa a Mikulášská štola, kde chce obec v budoucnu zřídit muzeum hornictví.