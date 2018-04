Hora, na které se v Česku nejvíc umírá

Jak to vidí Roman Gřegoř, šéf krajské letecké záchranné služby Lysá hora v Beskydech je nebezpečná především tím, že je to klimaticky náročný terén s někdy velmi rychle se měnícím počasím. Na Lysé hoře je velké převýšení a samotný výstup na ni je náročný i proto, že po cestě nahoru je pro návštěvníky velmi omezená možnost občerstvení, případně nouzového nebo běžného ubytování. Návštěvník nejvyšší hory Beskyd by měl před výšlapem dobře zhodnotit své fyzické síly a samozřejmě si vzít odpovídající výstroj včetně nabitého mobilu. Jinak se pro něj vidina krásné vyhlídky shora může změnit při jinak banálním úraze, jakým je třeba vymknutý kotník, ve velký problém. Návštěvníci Lysé hory si musejí uvědomit, že tato hora může být nebezpečná nejen v zimě a podzimních plískanicích, ale prakticky kdykoliv. Lysá hora je nebezpečná svou náročností v jakémkoliv počasí a v jakékoliv roční době. A může na ní zemřít i takový člověk, který je zdravotně v pohodě a má dost fyzických sil. To se potvrdilo nedávno u muže, který zemřel v Malenovickém kotli. Tento člověk byl zkušený, znal Lysou horu, ale naprosto podcenil tehdejší počasí a vydal se potmě bez dostatečného zajištění dolů.