Hongkong se ukrývá v rouškách

I když se lékaři zatím neshodli, jak se virus SARS šíří ani jestli je skutečně nutné vybavit se rouškou na procházku liduprázdnou ulicí, většina lidí v Hongkongu se rozhodla raději nic neriskovat a zakrývá si tvář.

Bez roušky ani ránu

Lidé si zde rychle zvykají na novinky: přes roušky spolu mluví, poskytují v nich interview, chodí na porady a někteří v nich i doma přijímají návštěvy. Ovšem koupit si tu správnou ochranu tváře vyžaduje i zdravé finanční zázemí.

V prvních dnech po výskytu viru se po rouškách jen zaprášilo, a jak je v Hongkongu pravidlem u všeho nedostatkového zboží, ceny okamžitě vystřelily směrem nahoru. Na některých místech se prodávaly v přepočtu až po šesti stokorunách za kus.

Někteří podnikavci prý prodávali i roušky již jednou použité anebo levné nekvalitní kopie dražších modelů. Jiní začali do Hongkongu pendlovat s kartony roušek z Číny, kde výrobci pracují na směny, aby uspokojili rostoucí poptávku.

Nosit, nebo nenosit?

Roušky jsou i tématem nejrůznějších debat. "Jak je to vlastně s nošením roušek na pracovišti? Může vás zaměstnavatel potrestat za nenošení roušky?" ptá se posluchač volající do rozhlasového pořadu. Odpověď právníků připomíná chytrou horákyni. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat určitá nařízení a v opačném případě musí čelit následkům (rozuměj vyhazovu).

Opatření ovšem zahrnuje jak nošení roušky v případě firmy, kde pracuje Carmen, tak i nařízení přijaté hongkongskou policií, která roušky svým pochůzkářům zakázala, aby zbytečně mezi lidem nešířili paniku.

Otázkou je, co dnes v Hongkongu šíří větší paniku - roušky, nebo jejich absence? To záleží na úhlu pohledu. Příznivci roušek tvrdí, že se chrání pro případ, že by byl virus SARS přenášen vzduchem. Podle internisty Briana Walkera jde spíše jen o jejich zbožné přání: "Pokud přes roušku cítíte cigaretový kouř, dostane se k vám i virus. Hlavní přínos roušek bych viděl v rovině psychologické dodávají lidem pocit jistoty."

Jeden virus, dva režimy

Hongkongem se také šíří únava ze špatných zpráv. Ekonomický propad, válka v Iráku a teď ještě virus.





Pár se loučí na letišti v Hongkongu





K dovršení všeho je i samo jméno nového onemocnění SARS těžkou ironií osudu. Hongkong je totiž v anglicky mluvícím světě znám jako SAR (Special Administrative Region) a místní lidé těžce nesou nešťastnou shodu jména se záludnou chorobou. Obávají se, že Hongkong ve světě nebude znám jako centrum perfektního finančnictví, obchodu a služeb, ale jako místo, odkud se šíří SARS.

Podle odborníků z WHO měl Hongkong oproti Singapuru nevýhodu, že se neznámý virus mezi lidmi rozšířil velmi rychle. Singapur se po zprávách z Hongkongu mohl na virus lépe připravit.

Největší kritika se snesla na hlavu Číny, která se se SARS potýkala několik měsíců, ale nějak se zapomněla o tuto horkou novinku podělit se svými kolegy v Hongkongu. Kvůli kontrole médií se v Číně podařilo potlačit informace o šíření SARS a Hongkong zastihla epidemie bez varování.

Čínské úřady se snaží bránit kritice přesvědčováním odborné veřejnosti, že epidemie v Číně a Hongkongu jsou dvě rozdílné záležitosti. Brání se také názoru, že SARS má svůj počátek v jižní Číně. Po omluvě, že dostatečně nespolupracovaly s médii, přešly čínské úřady do protiútoku a ústy mluvčího ministerstva zahraničních věcí prohlásily, že v podstatě jednaly "zodpovědně" a že Čína má SARS pod kontrolou. Čínští hodnostáři se naopak pustili do hongkongských médií, jejichž barvité reportáže o SARS prý rozpoutaly světové pozdvižení a poškodily pověst Číny.

Čtyřicet pacientů denně

V Hongkongu se počet nových případů SARS ustálil na čtyřiceti denně. Přibývá infikovaných lékařů a zdravotních sester (jedna čtvrtina všech případů) a také jednotlivých případů na různých sídlištích. Hongkongská vláda zatím váhá s pravidelným zveřejňováním informací o tom, která sídliště byla zasažena.

Hlad po informacích mezi lidmi vedl k založení webové stánky www.sosick.org, na níž místní nadšenec poskytuje informace o nejnovějších případech SARS. Od svého založení před několika dny zaznamenala stránka 600 tisíc návštěv.

Existují obavy, že případ sídliště Amoy Gardens, kde se v jednom domě nakazilo 283 osob, se může opakovat. Ve chvíli, kdy se jeho obyvatelé vracejí do dezinfikovaných bytů z nucené desetidenní karantény v prázdninovém kempu, nedaleké sídliště Lower Ngau Tau Kok Estate hlásí třicet nových případů.

Podle katastrofického scénáře prý může v Hongkongu do konce měsíce stoupnout počet infikovaných ze současných 1000 až na 3000 lidí. Hongkongské nemocnice nápor nových pacientů zatím zvládají, ale praskají ve švech. Asi deset procent pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče je závislých na dýchacích přístrojích.

Potěšující je informace z WHO, podle které úmrtnost na SARS dosahuje maximálně čtyř procent. Hongkongští lékaři však vědí, že ještě nemají vyhráno, a připravují se na dlouhý zápas s virem, který je čeká v nejbližších dnech. Možná právě jejich odvaha a obětavost v nerovném boji se záhadným virem a profesionalita hongkongských lékařských ústavů pomohou Hongkongu napravit jeho pošramocenou pověst.

SARS Název SARS pochází z angličtiny - Severe Acute Respiratory Syndrom - těžký akutní respirační syndrom. První zprávy se o této nemoci začaly objevovat počátkem března 2003. Poprvé byl identifikován v jihočínské provincii Kuangtung, kde dosud zemřelo nejvíce nakažených. SARS je označen jako kapénková nemoc - epidemie. Dlouho nebylo jasné, jaký virus nemoc způsobuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) nyní ale potvrdila, že původcem SARS jsou coronaviry. Některé z nich mohou způsobovat i běžné nachlazení. Více ZDE. Hlavním příznakem onemocnění je vysoká horečka, dávivý a dusivý kašel, který přechází v zápal plic. Dalšími doprovodnými jevy jsou průjem, bolest svalů a ztráta chuti k jídlu. V současné době je na světě nakaženo přes 2800 lidí.