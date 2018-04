Hongkong ovládli duchové a dárky

Spolu s modlitbami a jídlem mají papírové dary usmířit duchy uniklé z podsvětí během sedmého měsíce čínského lunárního kalendáře, jenž letos připadl na dobu od 19. srpna do 16. září. Po celé Číně, Hongkongu, Singapuru a Tchaj-wanu se na počest mrtvých konají varietní show pod širým nebem a taoistické či buddhistické obřady.

Největší sláva, Festival hladových duchů, vypukne 1. září. Podle staré čínské tradice v pekle není jídlo, takže během měsíce duchů si pekelníci užívají lahůdek, které jim lidé nechávají podél cest - kuřat, ovoce, vepřového, rýže a podobně. Dárky lze zakoupit ve specializovaných papírnictvích. Aby duchové drželi krok s módou a pečovali o sebe i v posmrtném životě, mohou pro ně lidé spálit pekelné peníze, počítače, televize, oblečení, cigarety, čokoládu, drahá auta, jachty i domy, to vše včetně sluhů a služek.

Paní Pang Juk-jing nabízí veškerý sortiment ve svém hongkongském obchodě, kde trpělivě pomáhá zákazníkům vybrat dokonalý dar. "Má raději šaty s rukávy nebo bez?" ptá se jedné ženy váhající v příslušném oddělení. "Tento čínský model je levnější. Nebo si může zkusit něco z Hongkongu," radí Pang.

Záplava levného zboží z Číny vážně ohrožuje umění výroby papírových darů v Hongkongu. Vyrojily se také stížnosti na zápach kouře a velikost ohňů. "Když někteří zákazníci začnou pálit papírové dary, někteří sousedé z okolí by hned volali hasiče," říká Ha Čung-kin, jenž výrobou modelů strávil půlku života. Vláda se podle něj vůbec nesnaží, aby obavy z požárů uklidnila. Zatímco v Singapuru poskytuje nádoby na pálení ministerstvo životního prostředí, v Hongkongu se vláda spoléhá na charitu. Pouze požádala obyvatele, aby buď pálili jen malé množství, nebo se plamenů vzdali.

Vědci se domnívají, že starodávná tradice začala v době, kdy Číňané vynalezli papír, tedy asi před 2000 lety. "Čínu to odlišovalo od ostatních civilizací, využívajících lidské oběti," říká Laj Čchi-tim, profesor religionistiky na univerzitě v Hongkongu. Podle něj tradice v Číně začala, když chtěl jeden muž své zemřelé matce obětovat maso, ale bylo mu proti mysli zabít živé zvíře. Dilema vyřešil tak, že jí věnoval papírové kuře a papírové vepřové. "Vyrobíme úplně všechno, na co si vzpomenete," chlubí se jeden hongkongský řemeslník a ukazuje na modely visící ze stropu. Vynalézavě je zhotovuje z barevného papíru, provázků, bambusových v láken a lepidla. Suma za nákup se může vyšplhat do závratné výše.

Taoistické chrámy neváhají na velký obřad utratit přes 1300 dolarů za balík, obsahující například papírovou policii, vojáky, servírky, jeřáby, mosty a jiné "potřebné" doplňky. "Za naše umění se moc dobře neplatí," stěžuje si Kwan Hoj-Šing. Bezmála osmdesátiletý stařík, vyrábějící modely už po šest desítek let, si vydělá odhadem 15 600 dolarů za rok. "Kdo by mě asi tak chtěl následovat, když naučit se řemeslo je tak těžké a výdělek nestojí za nic?