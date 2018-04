Přituhuje. Hongkong bojuje s Čínou za svobodu, ale ztrácí dech

Angažované umění zavelelo do útoku. Velký poprask vzbudil před několika týdny film Deset let, který nečekaně vyhrál významný filmový festival v Hongkongu.

Film natočený místními filmaři v roce 2015 ukazuje pochmurnou vizi budoucnosti, během níž Hongkong ztratí do roku 2025 svobodu vyjadřování, politickou pluralitu a většinu lidských práv. A zavládne v něm stejně autoritativní režim, jako nyní panuje v celé Číně. Je to jen fikce? Nikoliv.

19 let poté

Film vyvolal v Hongkongu velkou pozornost, naopak oficiální čínská média o něm raději pomlčela. Jenom připomeňme, že Hongkong vrátila Velká Británie Číně v roce 1997, přičemž Čína kvůli tomu přijala doktrínu „jedna země, dva systémy“ a zavázala se na 50 let zachovat současný kapitalistický systém včetně svobodné a politicky otevřené společnosti.

Jenže neuplynulo ani dvacet let a v Hongkongu se objevily první vážné útoky na samotnou podstatu demokracie. Ostatně když na začátku toho měsíce proběhlo 19. výročí předání Hongkongu Číně, opět se protestovalo. Jako každý rok.

Příběh ztracených knihkupců

Čínský přístup k Hongkongu byl od počátku vysoce pragmatický. Hongkong patří k nejbohatším regionům světa a v poměru na počet obyvatel zde žije druhý největší počet dolarovým miliardářů (po Monaku), takže získat takové město bylo pro bohatnoucí Čínu mimořádně prestižní.

Podle autorů snímku Deset let, který zvítězil na místním filmovém festivalu, ztratí Hongkong do roku 2025 svobodu i demokracii. Vzpomínkou na Velkou Británii jsou doubledeckery. Nikoli však autobusy, ale dvoupatrové tramvaje.

Jenže čínská ekonomika zvyklá na vysoký růst začala v poslední době oslabovat, což vyvolalo nervozitu komunistických lídrů. A ta se začala odrážet také v nevraživosti vůči demokracii a hlavně svobodě slova, která na ostrově panuje. A když se před dvěma lety začal připravovat model na zvolení správce Hongkongu v roce 2017, přišel Peking s ideou jakéhosi nominačního výboru, který by čínským vládcům umožnil eliminovat nevhodného kandidáta. Proti tomuto pravidlu se v Hongkongu zvedla vlna odporu, která přerostla v dlouhodobé demonstrace.

Tím ovšem narůstající tlak ze strany Číny nekončí. Poslední ukázkou pekingského strachu z demokracie a svobody se stala hojně mediálně propíraná kauza hongkongských vydavatelů a knihkupců, kteří patří ke kritikům centrální komunistické vlády. V okamžiku, kdy začali připravovat do tisku značně kontroverzní knihu, tajná policie zatkla a unesla několik z nich a posléze přinutila k podivným a značně nevěrohodným doznáním. Pro samotný Hongkong a jeho svobodu to byla další velmi tvrdá lekce.

Nejstarší lanovka Asie

Hongkong patří k vyhlášeným turistickým cílům a každý rok ostrov navštíví téměř 30 milionů turistů. Není to ale jen město mrakodrapů, souostroví složené z desítek ostrovů nabízí také spoustu přírody a zeleně. Velmi oblíbený je deset kilometrů dlouhý okruh zvaný Dragon’s back, který vede kolem pláží a rybářských osad.

Hongkong navštíví každý rok zhruba 30 milionů turistů. Romantická rybářská vesnička Tai O na ostrově Lantau je cílem mnoha místních i turistů.

Další trekařské, běžecké či cyklistické trasy je možné najít na stránkách discoverhongkong.com. Oblíbenou atrakcí je výlet na 550 metrů vysokou horu Victorii přímo nad městem, kam vede téměř 130 let stará lanovka. Z vrcholku je fantastický výhled na panorama mrakodrapů, byť vystát frontu na lanovku občas zabere i dvě hodiny.

Nebe michelinských hvězd

Hongkong nabízí také neskutečné gurmánské zážitky a jeho gastronomická nabídka je velmi pestrá a bohatá. To potvrdil i michelinský průvodce na rok 2016, který zde hvězdami rozhodně nešetřil. Jednu michelinskou hvězdu si na své dveře pro letošní rok může nalepit 41 restaurací, dvě hvězdy získalo 14 podniků a nejvyšším oceněním v podobě tří hvězdiček se může pochlubit šest restaurací (také jejich seznam najdete na výše uvedeném webu města). V počtu dvou a tří hvězdových podniků je na tom Hongkong dokonce lépe než požitkářský New York.

Nejtradičnějším jídlem jsou slavné plněné knedlíčky dim sum, které místní konzumují v bistrech od rána do večera. Dim sum mají spousty tvarů a desítky náplní, uvnitř může být vajíčko, kousky ryb, krevety, vepřové, zelenina, prostě téměř cokoliv.

Za rybími specialitami se jezdí do rybářské vesničky Tai O na ostrově Lantau, která ve srovnání se samotným Hongkongem představuje návrat o sto let zpátky v čase. Jde o jednu z poledních rybářských osad, která se zachovala v téměř nezměněné podobě, domy stojí na kůlech ve vodě a mezi nimi projíždějí vratké rybářské loďky. Co se ovšem změnilo, jsou desítky nových restaurací, které tu nyní fungují.