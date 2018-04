Hongkong,asijská perla

Hongkong znamená v překladu Vonný přístav. Tak se tedy pořádně nadechněte a... No, nebude to vždy právě příjemná vůně. Někde v malých zapadlých uličkách spíše ucítíte pach z hromad odpadků. Na frekventovaných uličkách se zase v některé hodiny budete zalykat výfukovými plyny. Ovšem do Hongkongu se nejezdí kvůli tomu, aby se zde zkoumal stav ovzduší.Kdo zná asijská velkoměsta, tak jej tento kousek jižní Číny v každém případě překvapí. Na samotném ostrově Hongkong totiž nalezne mrakodrapy, které si v ničem nezadají s New Y orkem či Chicagem. Jsou však většinou modernější a architektonicky různorodější. V jejich velkém stínu se tak dnes krčí i budova, jež se například před sto lety hrdě tyčila nad přístavem: palác guvernéra, kde se koncem června roku 1997 rozloučil s bývalou kolonií Chris Patten, poslední britský guvernér. Pokud chcete vidět mrakodrapy z výšky,vyjeďte neobvyklou tramvají, která se šplhá do takového kopce, kam se u nás tak leda vyhánějí kozy. V yjeďte na V ictoria Peak. Tam se vám naskytne skutečně báječný pohled na les mrakodrapů pod vámi (pokud ovšem není zataženo, což bývá často) i na pevninský Kowloon ležící na druhé straně mořské úžiny,tam kde se rozkládají takzvaná hongkongská Nová teritoria. Při dobrém počasí někde na obzoru uvidíte i komunistickou Čínu. Místní fotografové ale připomínají, že na V ictoria Peak byste měli vyjet hned dvakrát jednou přes den a podruhé v noci, kde desítky tisíc světel rozzáří i nebe nad Hongkongem a kdy bývá pohled na mrakodrapovou část snad ještě atraktivnější. Když už jsme u dopravy na samotném ostrově Hongkong, tak vyzkoušejte i eskalátor, který vede od přístavu asi do třetiny V ictoria Peaku. Proč? Je to nejdelší zařízení svého druhu na světě a měří kolem 800 metrů. V přístavu potkáte i několik stařečků s červenými rikšami, kdysi nejoblíbenějším dopravním prostředkem. Dnes zbylo rikšařů jenom několik a příliš vás nepovozí. Jednak není kam, protože auta, autobusy a tramvaje jim zatarasily všechny cesty a jednak jim dochází dech. Nové licence na rikši se totiž už od sedmdesátých let nevydávají. Můžete si tedy tato vozítka a jejich majitele alespoň vyfotit. Jenže pozor, za to se platí. Za jednu z největších atrakcí Hongkongu, alespoň pokud bereme vážně knižní průvodce, je považován přístav Aberdeen. Staré knížky romanticky popisovaly místní »vodní Číňany«, kteří prožili celý život na loďkách - sampanech. Na lodích zde Číňané žijí dodnes, ale mnoho jich už není. V ětšina se přestěhovala do blízkých vysokých panelákových krabic. Můžete však nasednout na loďku a zkusit »vodní Číňany« najít. Najdete je lehce,ale zřejmě budete zklamáni. Na sampanech dnes už mají televize, chladničky, videa. Pár stovek metrů od Aberdeenu kotví ale jiná velká loď, která je domovem restaurace Zlatý drak. A to je největší plovoucí restaurace na světě. V Hongkongu, což se ale většina turistů možná ani nedozví, jsou i písečné pláže,kde se můžete koupat stejně jako například ve Středomoří. Jenom s tím rozdílem, že moře zde bývá bouřlivější. Na Lantau, největším z více než 250 hongkongských ostrovů, se zase můžete vydat na hřebenovou túru po místních kopcích, která trvá asi dva dny. Nebo si zde půjčit kolo, což se vzhledem k hustotě automobilového provozu na některých jiných místech nedoporučuje. A pokud chcete zažít nefalšovanou Čínu, tak zajeďte vlakem dále na Nová teritoria. Bouřlivě pulzující velkoměsto zde střídají rybníky, velkofarm y na kachny, rýžová pole. Další variantou je návštěva chrámů. Nejlepší je však přijet v neděli dopoledne a v poledne,to bývá pastva pro fotografy. Ale v Hongkongu můžete dělat i to, co zde dělá naprostá většina turistů. Chodí po obchodech a nakupují. Další den pro změnu nakupují a chodí po obchodech. A mezitím se oddávají kulinářským orgiím v restauracích.Nejfrekventovanější spojení z Evropy zajišťuje u nás společnost Cathay Pacific (telefon: 02/24216528), jejíž letadla odlétají do Hongkongu ze šesti velkých evropských letišť. Tato společnost pak má i nejlepší následné spojení do desítek míst v Číně či další propojení do mnoha států Asie.Do Hongkongu se sice jezdí po celý rok, ale nejlepší počasí (slunečno a sucho) je od října do prosince.Dobrým časem pro cestu bývá také březen či duben. Naopak v květnu, červnu a červenci čekejte déšť a někdy i tajfuny.Do Hongkongu potřebuje občan České republiky vízum. To obdržíte na velvyslanectví Čínské lidové republiky, Pelléova 22, Praha 6. Úřední hodiny jsou v pondělí, středu a pátek dopoledne.Vízum stojí 30 dolarů.Když už jste v Hongkongu, tak je velmi jednoduché navštívit blízké portugalské Macao (hodinka cesty lodí) či čínský Kanton (dnes Guangzhou), kam trvá cesta vlakem přes tři hodiny.P ozor, když se budete vra cet do Hongkongu, tak musíte mít vízum s několikanásobným vstupem.O Hongkongu se říká, že je zde vůbec nejširší nabídka různých druhů čínské kuchyně na celém světě.Samozřejmě, že jinak převažuje kantonská kuchyně a zvláštní specialitou jsou například dim sum, což jsou různě plněné (masem, ze leninou, mořskými plody, ale i něčím sladkým) taštičky, bu chtičky a závitky.Je zde až několik desítek druhů dim sum.Přestože v Hongkongu je většinou teplo, tak v čase naší zimy si přibalte i svetr, bude se vám určitě hodit, protože zde často fouká vítr a navíc se budete mnohdy přepravovat na lodi .