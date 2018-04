Holandsko, Nizozemsko, nebo Vlámsko?

Dvě malé země na západě Evropy mohou cizincům hodně zamotat hlavu. Zvykli jsme si říkat Holandsko, ale ne všichni vědí, že takový název země vlastně neexistuje. Z médií slýcháme jména Nizozemí nebo Nizozemsko a máme za to, že je to jenom různé pojmenování stejné země. Není. Stejně tak Vlámsko nejsou Flandry. Pokud se tedy chystáte do Nizozemského království nebo do jeho jižní sousedky Belgie, udělejte si jasno v tom, kam to vlastně jedete.