Holandsko, či Nizozemí - kam to vlastně jedete?

Jedete do Holandska, nebo do Nizozemska? Nebo snad do Nizozemí? Potom možná ani netušíte,že vlastně jedete do Vlámska! Nebo do Flander? Kdo se v tom má vyznat?! Pokud jste si zvykli, že zemi tulipánů a hrází se říká Holandsko, tak jste si osvojili chybný zvyk. S názvoslovím je to totiž mnohem složitější. Oficiální název státu, jehož nejslavnějším městem je Amsterdam, je Nizozemsko, neboli Nizozemské království. Mluví se tam nizozemsky a bydlí tam Nizozemci, kterým v češtině tak rádi říkáme jednoduše Holanďané. Přitom v Nizozemsku Holanďany skutečně najdete. Jsou to ale obyvatelé pouze dvou provincií z dvanácti, a to Jižního Holandska a Severního Holandska. Právě v těchto dvou provinciích se také nacházejí největší a nejdůležitější nizozemská města, jako právě Amsterdam, Den Haag, Leiden nebo Rotterdam. Název Holanďan má navíc i trochu negativní konotaci - zejména pro obyvatele sousední Belgie, kteří pro domnělou aroganci, jíž se obyvatelé těchto velkých měst vyznačují, o »Holanďanech« mluví s pohrdáním, zatímco proti »Nizozemcům« prý vůbec nic nemají. Nizozemci i Holanďani mluví stejným jazykem - nizozemštinou. Aby to bylo ještě složitější, jsou mezi nimi i výjimky - například Nizozemci z provincie Friesland mají svůj vlastní jazyk, fríštinu, která je pro ostatní obyvatele království zcela nesrozumitelná. Nizozemsky se ale mluví i za hranicemi Nizozemska - a to hned v sousední Belgii, tedy její severní části zvané Vlámsko. Ale ani s Vlámskem a jeho obyvateli Vlámy to není tak jednoduché. Severní část Belgie a dnešní Nizozemsko bývaly historicky jedním politickým celkem. To až do té doby, než nastaly spory se španělskými místodržiteli, které vyústily v boj za samostatnost. Protestantská část Nizozemí se odtrhla, katolický jih zůstal pod nadvládou Španělů a později se přetvořil ve dvojjazyčnou Belgii, kde pohromadě spolu žijí Valoni a Vlámové. Tím se nám do toho zaplétá třetí název - a sice Nizozemí. Nizozemí není státní útvar,je to jakýsi pomyslný útvar lingvistický, neboli území, kde se mluví nizozemsky, tedy Nizozemské království a vlámská část Belgie. Dalším zažitým omylem ovšem je,že Vlámové žijí v Belgii v oblasti zvané Flandry. Žijí, ale... Flandry nejsou ničím víc, než opět dvěma provinciemi, od nichž se mylně odvozuje název pro celou nizozemsky mluvící oblast v Belgii. Skutečné Flandry jsou provincie Východní Flandry a Západní Flandry, ale nizozemsky se mluví i v několika dalších belgických provinciích, a všem dohromady se správně říká Vlámsko. O Vlámech se ovšem tvrdí, že mluví vlámsky. T o je pravda. Ale stejně tak je pravda, že Vlámové mluví nizozemsky,i když to neradi slyší. Vlámština je totiž variantou nizozemštiny. Spisovný jazyk je jak pro Vlámy, tak Nizozemce pouze jeden. Oficiálně se mu říká nizozemština a na její čistotu dbá v obou zemích Jazyková unie. Jakékoliv změny v pravopise se automaticky uzákoňují v obou zemích. Ale přesto Vláma od Nizozemce poznáte,stačí, aby řekl jednu větu. Rozdíl mezi vlámštinou a nizozemštinou je asi stejný jako mezi britskou a americkou angličtinou. Liší se ve slovní zásobě a hlavně ve výslovnosti. Ta vlámská by se dala přirovnat k měkké výslovnosti angličtiny britské, nizozemská spíše k hrdelním, hrčivým zvukům americké angličtiny. A malý tahák nakonec: Nizozemce od Vláma rozeznáte podle onoho pověstného »chrochtání« - u Vlámů tyto zvuky totiž nenajdete.