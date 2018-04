Holanďané chtějí být v Krkonoších celý rok

"Před deseti lety jsme začali holandským turistům zprostředkovávat ubytování v soukromých domech. Mnoho jich však chtělo do Čech jezdit častěji a na delší dobu, někteří z nich také toužili po větším komfortu. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme najít vhodné místo, kde by bylo možné postavit domy s vybavením odpovídajícím holandskému standardu," vysvětluje ředitel nizozemské firmy Arcadian Ard-Jan Gijsbertsen. Holandská společnost si nakonec pro svůj záměr vybrala malou vesničku Stupná na hranici jičínského a trutnovského okresu.

Do hor se vracejí klasické roubenky

Ve stráni s krásným rozhledem do širokého okolí vyroste v následujících dvou letech přes dvacet klasických podkrkonošských roubených chalup. "Tři už jsou hotové, tři nyní doděláváme a další dvě jsou rozestavěné. Holanďanům navíc patří v obci i dvě nově opravené chalupy," vypočítává Jiří Sedláček, majitel královédvorské firmy Nemoreal, která pro nizozemské investory ve Stupné zajišťuje většinu přípravných i stavebních prací. "Roubenky stavíme původní technologií, která se dnes už téměř nepoužívá. Kvůli odhalení správného postupu jsme museli před lety dokonce jednu starou roubenku rozebrat. Jinak to však nešlo, okresní úřad by nám v této lokalitě stavbu zděných domů nepovolil," vysvětluje Sedláček.

Ačkoliv roubenky na první pohled nepůsobí nijak luxusním dojmem, vnitřní vybavení je na špičkové úrovni. "Někteří majitelé si nechají postavit klasická kachlová kamna nebo si do interiéru umístí pár kousků dobového nábytku, ale tím starožitnosti většinou končí. Domy vytápí moderní elektrické topení, dokonalé pohodlí obyvatelům zajišťují perfektně vybavené koupelny a kuchyně," prozrazuje Sedláček.

O podkrkonošské roubenky je prý v Holandsku obrovský zájem. "První polovina domů, která se nyní staví, je už kompletně prodána. V současné době připravujeme smlouvy s dalšími zájemci," potvrzuje Gijsbertsen, podle kterého se dají kupci rozdělit do dvou skupin. Jednak jsou to mladí lidé, kteří koupi roubenky považují za dobrou investici a v budoucnu ji chtějí prostřednictvím cestovní kanceláře celoročně pronajímat holandským turistům, druhou skupinu klientů tvoří důchodci, kteří chtějí do Čech dlouhodobě jezdit na dovolenou a chalupu pronajímat jen tehdy, kdy v ní nebudou.

Zákon, podle nějž si může cizinec pořídit v Čechách nemovitost jen v případě, že má povolení k trvalému pobytu nebo ji zdědí, lze snadno obejít. Stačí prý, aby si zájemce v Česku založil společnost s ručením omezeným. Na ni se už omezení nevztahují. "V Holandsku převládá názor, že po vstupu České republiky do Evropské unie ceny zdejších nemovitostí obrovsky stoupnou," říká Gijsbertsen. Ceny roubenek ve Stupné se podle něj pohybují v přepočtu od dvou do čtyř milionů korun. Další peníze musí zájemce zaplatit za pozemek.

Starousedlíci si zvykli rychle

Čtyřicet stálých obyvatel Stupné nemá proti novým sousedům vážnější výhrady. "Teď je tu kvůli stavbě sice větší hluk a provoz, ale to časem pomine. Na Holanďany, kteří tu už pobývají, si zatím nemůžeme stěžovat," říká starší žena z jednoho domku u silnice. Nizozemci dokonce počítají s tím, že ve Stupné časem obnoví některé chybějící služby. "Firma už od obce odkoupila chátrající budovu bývalé školy. V přízemí vznikne obchod nebo hospůdka, která bude sloužit i místním, patra se přemění na apartmány pro další holandské zájemce o dovolenou," prozrazuje Sedláček. Tvrdí, že se Holanďané už rozhlížejí po jiných vhodných místech pro výstavbu podobných vesnic. "Další roubenky bychom chtěli postavit přímo v Krkonoších. Když najdeme vhodné pozemky, není vyloučeno, že další holandská ves vyroste vedle některého lyžařského střediska," říká Sedláček.

Projekt jiné holandské firmy Happy Home, která chce v krkonošské obci Čistá do června příštího roku dokončit dvaačtyřicet zděných bungalovů, se od výstavby ve Stupné liší jen nepatrně. "Všechny domy jsou už prodány. Téměř nikdo však dům nebude využívat pro sebe. Většina majitelů se zavázala, že je po dobu nejméně deseti let budou prostřednictvím naší firmy pronajímat turistům," ředitel společnosti Happy Home Mark Helderman. Pronájmy však firma nebude omezovat jen na holandskou klientelu, ale bude je nabízet po celé Evropě včetně Česka. Nový areál vzniká hned za posledními domy v Čisté a stane se nedílnou součástí obce. "Proti výstavbě nic nenamítáme. Jestli pro nás bude holandská vesnička přínosem, ukáže čas. Nedělám si ale iluze, že by nám z jejího provozu plynuly významnější příjmy do obecní kasy," uvažuje starosta Černého Dolu, pod který Čistá spadá, Vladimír Vít. Radnice vyšla firmě vstříc a prodala jí část obecního pozemku. Holanďané za to připojili mateřskou školu na svou čistírnu odpadních vod. "Očekávám, že se po dokončení vesničky zvedne poptávka po nejrůznějších službách, což by mohla být dobrá příležitost pro místní podnikatele. Proto mne překvapuje, že zatím nevím o jediném člověku, který by uvažoval třeba o zřízení kiosku s občerstvením či o mandlu," diví se starosta.

Hoteliéři se konkurence nebojí

Lidé, kteří v Čisté v cestovním ruchu podnikají, se nové konkurence neobávají. Tvrdí, že si už stačili vybudovat okruh stálých hostů, kteří k nim jezdí řadu let a těžko budou na zaběhnutém způsobu dovolené něco měnit. "Z odlivu hostů strach nemáme, protože Holanďané s karavany k nám určitě budou jezdit dál. Jsou na tento způsob dovolené zvyklí a nemyslíme si, že jej okamžitě vymění za pobyt v bungalovu," domnívají se například manželé Richtrovi, kteří v Černém Dole v zimě provozují několik lyžařských vleků a v létě se starají o chod autokempu. "V zimě pro nás bude holandská vesnička dokonce přínosem, protože do střediska přitáhne další lyžaře. Tím dá vydělat nejen nám, ale i většině místních podnikatelů," uvažují Richtrovi.

S výstavbou zděných domků s dřevěnými doplňky souhlasila i Správa Krkonošského národního parku. "Nad projektem jsme se delší dobu radili, ale nakonec s ním souhlasili. Pro jeho povolení bylo rozhodující to, že stavba nevzniká na území parku, ale v jeho ochranném pásmu," sdělil Jindřich Sýkora ze správy parku. Správci prý přihlédli i k tomu, že areál nevyrůstá na odlehlém místě, nýbrž plynule navazuje na poslední chalupy v Čisté. "Rovněž se nám líbilo, že domky svým vzhledem dobře zapadnou do okolní zástavby," řekl Sýkora.

Obavy ochranářů se nenaplnily

První holandská vesnička vznikla už před třemi lety ve Stárkově na Náchodsku, přímo v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Stárkovský projekt tehdy vyvolal ostrý odpor ochránců přírody a některých místních obyvatel a chalupářů, takže ze stavby málem sešlo. Obavy ochranářů však byly liché. "Katastrofické vize se samozřejmě nenaplnily, jen nás to stálo spoustu času a nervů. I když menší konflikty se hlavně zpočátku objevily," vzpomíná starosta obce Rudolf Pernica. Rekreantům prý například vadilo, že je večer místní zvědavci zvenčí pozorují okny nebo že se bezdůvodně pohybují po neoploceném areálu. "Dnes tu vládne klid a s některými rekreanty máme velmi přátelské vztahy. Jedna holandská rodina nám pomohla s vytištěním propagačních materiálů, další přispěla pětadvaceti tisíci na opravu křížové cesty," pochvaluje si starosta. Také správci chráněné oblasti jsou spokojeni. "Žádné větší konflikty jsme s provozovateli stárkovského rekreačního areálu zatím neměli, i když naše názory jsou na mnoho věcí hodně rozdílné. Dosud se nám však pokaždé podařilo najít rozumný kompromis," říká Jaroslav Rohulán ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Upozorňuje však na to, že Holanďané zatím uskutečnili pouze polovinu původního projektu: "Ve Stárkově má stát přes padesát domků, a dnes je jich sotva polovina. Chybí tam i většina plánovaných sportovišť a je otázkou, jak to bude vypadat poté, až bude areál hotov kompletní."