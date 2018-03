OBRAZEM: Vietnam pro začátečníky. Hoi An vám ukáže klidnou tvář Asie

Vietnam není pro slabé povahy. Mnoho turistů může vyděsit nebezpečná doprava, nikdy neutichající provoz v ulicích či silný smog ve městech. Kdo se však nechce o jeho krásy nechat ochudit a touží zároveň navštívit klidnější část, měl by zamířit do půvabného městečka krejčovských dílen a luceren Hoi An.