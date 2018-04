Hodonínská zoo má nový areál se žraloky

Otevírací doba

Zoologická zahrada je otevřena denně.

Duben - říjen 9:00 - 19:00

Listopad - březen 9:00 - 16:00

Vstupné

Dospělí 40,- Kč

Děti 3 - 15 let 20,- Kč

Důchodci 20,- Kč

Děti do 3 let zdarma

Telefon: 0628/346 271