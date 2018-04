Tip na jarní lyžování v Rakousku. Hezké a málo známé Hochoetz a Kühtai

Svou rozlohou a sklonem svahů je Kühtai-Hochoetz ideální právě pro rodiny s dětmi. Oblast nabízí celkem 85 km tratí, sjezdovky tu nejsou příliš dlouhé, najdete tu několik ski-parků nebo třeba zážitkovou cestu se zvířátky. Ceny skipasů tu navíc mají velmi příznivé a jako bonus se podíváte do nejvýše položené obce v Rakousku.

Hochoetz

Když přijíždíme do vesničky Oetz, trochu zapochybujeme, zda přece jenom naše cesta nebyla zbytečná. Tady, na začátku Oetztálského údolí, ve výšce 800 m n. m., se zelenají louky a po sněhu není ani památky. Většina aut spěchá údolím dál, do mnohem známějšího Söldenu. My ale parkujeme na konci obce Oetz u dolní stanice lanovky Archerkogelbahn a vyrážíme vzhůru. Tahle lanovka má impozantní převýšení 1 200 m a za pár minut se z jara přenášíme do pravé zimy.

Centrum střediska Hochoetz tvoří velká budova restaurace ve výšce 2 020 m, ke které se sjíždí pět lanovek a vleků. Tady najdete veškeré zázemí, včetně půjčoven a dvou lyžařských škol. Děti tu ocení několik širokých a přehledných tratí, stejně jako dva dětské vleky, které zvládnou i malí caparti.

Kdo chce, může odtud čtyřsedačkovou lanovkou vyjet ještě o kousek výš a dostat se do výšky 2 200 m. Odtud se můžete spustit po dvou širokých červených sjezdovkách, případně vyzkoušet elektronicky měřený obří slalom na trati č.1. Osobně jsme vyzkoušeli a děti jsme odtud nemohli odtrhnout. Z vrcholku se otevírá hezké panorama na Oetztálské údolí i údolí Innu a protilehlý hřeben s dominantním vrcholem Zugspitze.

Tip na dovolenou Také si chcete zalyžovat v této krásné části Rakouska? Vyberte si zájezd na Dovolená.iDNES.cz.

Pokud je vám tento prostor malý, můžete se na lyžích přesunout do sousedního kuloáru se třemi sedačkami a dětským snowparkem. Převýšení tratí tu dosahuje slušných 400 m a páteřní lanovkou je tady čtyřsedačka Wetterkreuzbahn, která dosahuje výšky 2 272 m, což je nejvyšší bod střediska Hochoetz. Kousek od horní stanice této lanovky najdeme vyhlídkový bod Zugspitzblick s malou platformou, odkud za hezkého počasí spatříte nejvyšší horu Německa, 2 962 m vysoký vrchol Zugspitze.

Vybrat si můžete z hezkých červených tratí, začátečníci ocení pozvolnější modrou a zkušenější velmi hezkou černou č. 8, která bývá docela prázdná. Pod dvojsedačkou Balbach najdete malý dětský snowpark s několika skokánky, houpáky a boulemi.

Pohled z Hochoetz k severu

Přesun mezi dvěma středisky

Pokud s sebou máte děti, doporučujeme vydat se po červené trati č. 9 do Ochsengarten. Téměř na konci sjezdovky uhněte vlevo na dětskou zážitkovou trať, vedoucí lesem kolem deseti zastavení s ukázkou místní fauny. Děti určitě zaujmou makety zvířat, stejně jako ukázky jejich stop nebo další informace.

Tato trasa vás zavede do obce Ochsengarten s několika malými hotely a penziony. Odtud můžete využít skibus, který vás za 15 minut dopraví do sousedního střediska Kühtai.

Naše zkušenost se skibusy ale nebyla úplně optimální – zejména v ranní špičce počítejte s velmi plnými autobusy a může se stát, že se dovnitř dokonce nedostanete. Kdo má tedy auto, je lépe využít silnici L13 Oetz – Kühtai – Zirl a dopravit se do Kühtai po vlastní ose. Ač má tato horská silnice velké převýšení (z Oetz nastoupáte do Kühtai 1.200 m), bývá i v zimě dobře udržovaná a bezpečná.

Vyhlídka Zugspitzblick, Hochoetz

Kühtai

Středisko Kühtai leží v malebném alpském údolí, nad kterým se zvedají třítisícové vrcholy Stubajských Alp. Zajímavostí je, že vesnice Kühtai je svou výškou 2 020 m uváděna jako nejvýše položená vesnice v Rakousku. Nečekejte ale typický rakouský venkov, většinu budov tvoří hotely skvěle položené přímo na sjezdovkách. Je to vlastně takový "menší Obertauern", ovšem mnohem výš položený.

Sjezdovky tu najdete na obou stranách údolí, jejich převýšení je 400 – 500 m a nabízejí tratě všech obtížností. Protože údolí vede směrem východ – západ, můžete si vybrat ze severních nebo jižních svahů. Severní svahy poskytují pochopitelně kvalitnější sníh, jižní naopak spoustu slunce pro opalující se pohodáře.

Slunečná terasa na jižních svazích v Kühtai Kühtai nabízí skvělé podmínky pro nenáročný freeride.

I sem můžete vzít bez obav děti, protože většina sjezdovek je přehledná. Pouze bychom se s dětmi vyhnuli vytížené páteřní trati č. 1, jejíž spodní zúžená část je velmi frekventovaná. V zadní části střediska najdete několik pěkných, i když kratších černých tratí obsluhovaných kotvou (tratě 7 a 9), na opačné straně potom černou sjezdovku č. 14, jejíž horní část je ale opravdu extrémně strmá.

I tady najdete snow park, skicrossovou trať, boulový svah a famózní U-rampu s téměř olympijskými parametry. Kdo má rád jízdu v hlubokém sněhu, najde tu dostatek bezpečných terénů podél sjezdovek. Středisko má i krátkou běžkařskou trasu a najdete tu také Igloo village s barem a možností zážitkového ubytování v iglú.