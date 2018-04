Hochfilzen je romantická biatlonová „díra“ s Kitzbühelem za humny

Hochfilzen znají hlavně biatlonoví nadšenci. Když se zeptáte běžných zimních i letních návštěvníků rakouských Alp, kde to přesně je, bude 90 % z nich mít problém. Leží v Tyrolsku, ale na samé hranici se Salcburskem a je to v podstatě malá vesnička, kde je to samé, co ve stovkách dalších podobných horských osad.

Pár úřadů, obchodů, hotelů a penzionů, katolický kostelík Panny Marie Sněžné, starý hřbitov, zajímavý památník obětem války a to je skoro vše. Hochfilzen má ovšem navíc vynikající biatlonový areál, určitě jeden z nejlepších a nejkrásnějších na světě.

Tato oblast je zároveň jedním z center běžeckého lyžování v Rakousku. Je tu na 30 km pěkných běžeckých okruhů, ať už v těsné blízkosti Hochfilzenu, nebo mířících do okolních vesnic Feistenau, Griesen, Warming či k jezeru Wiesensee.

Proslulý závodní biatlonový areál je s nadsázkou větší než celá vesnice a určitě je nejznámější v celém Rakousku. Musíme však připomenout, že biatlon na rozdíl od sousedního Německa a Česka nemá u našich jižních sousedů takové postavení v hierarchii nejvýznamnějších sportů. Rakousko je nejpyšnější na své sjezdaře a skokany, nicméně biatlon číhá na svou slávu hned ve „druhé lajně“.

Z turistického hlediska je místo zajímavé tím, že kromě spousty krásných běžkařských terénů a hezké přírody vyveze přímo z Hochfilzenu lanovka do hor i sjezdaře. Středisko Buchensteinwand je však opravdu lokálního významu, možná i menší než Špindlerův Mlýn. I s nejvyšším bodem 1 456 metrů připomíná více česká centra než Alpy. Jsou tu dvě čtyřsedačky a šest vleků, dohromady asi 10 sjezdovek, z nichž nejdelší modrá „Family“ měří 4 500 metrů a druha nejdelší, červená Kammbergalpe má skoro 3 000 metrů. Nejvyšší převýšení je tu téměř 600 metrů.

Rakouský lyžařský areál Buchensteinwand s městečkem Hochfilzen v údolí

Pro českého sjezdaře hladového po pořádném alpském ježdění tedy trochu nuda, nicméně dva dny při dobrých sněhových podmínkách se tu dají vydržet.

Ale kdo by chtěl lyžovat lépe a výše má odtud 4 km autem do Fieberbrunnu, kde začíná jedno z nejlepších lyžování v celém Rakousku (propojená oblast Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn). Nebo na druhou stranu 6 km do Leogangu ve stejné oblasti.

Samotná vesnice je milá „díra“ (zhruba tisíc obyvatel), byť hezká. Větší je vedlejší Feistenau se čtyřmi tisíci obyvatel.

Takže za běžných okolností je Hochfilzen ideální pro milovníky klidu a pohody. Ale na to lze s příchodem mistrovství světa v biatlonu zapomenout. Tady bude pěkně rušno byť fanoušci budou hlavně dojíždět z okolí.

Pro toho, kdo by chtěl na čas uniknout biatlonovému šílenství a mít místo toho více městské zábavy, je tu však opět řešení.

Jen 20 minut jízdy na západ leží městečko St. Johann, kde už zároveň začínají i kitzbühelské sjezdovky. Každému bychom pak doporučili zajet aspoň na jedno odpoledne/večer do samotného Kitzbühelu (30 min autem) nebo na druhou stranu do Zell am See (30 min autem). Obě městečka patří k těm nejmondénnějším a nejslavnějším v rakouských Alpách.