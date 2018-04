Hochficht/Smrčina: nejlepší šumavské lyžování

Prakticky stoprocentně zalesněný hraniční hřeben Šumavy/Böhmerwaldu spadá k jihu strmými svahy a krajina je to pěkně zapadlá. Přesto právě tady, v severovýchodním cípu Rakouska vetknutém do ostrého úhlu hranic s Českem a Německem, vzniklo lyžařské středisko, které patří mezi to nejlepší, co je v horách obklopujících českou kotlinu k mání.

A protože sněhové podmínky se v posledních dnech zlepšily, Hochficht najel na plný provoz od 25. prosince.

Orientační systém na vrcholu Zwieselbergu

Do hlubokých šumavských údolí

Sjíždění sjezdovek na Hochfichtu vám nejspíš dá intenzivní pocit pobytu v odlehlé, minimálně narušené přírodě. Všech jedenáct sjezdovek má podobu širokých průseků ve zdánlivě nekonečných lesích a jedinými známkami technické civilizace široko daleko jsou lanovky a vleky, případně pár horských restaurací.

Sjezdovky se vinou po svazích třech kopců, z čehož dva leží přímo na česko-rakouské hranici. Nejvýše se vyvezete těsně pod vrchol Smrčiny/Hochfichtu (1 338 m), který dal celému areálu jméno.

Dolní stanice lanovky na Zwieselberg Hochficht

O kus dál vede vlek na Hraničník/ Reischlberg (1 283 m) a trojici doplňuje poněkud do rakouského vnitrozemí vysunutý Zwieselberg (1 163 m), přístupný z východní i západní strany. Jde o jakousi lyžařskou houpačku, protože Zwieselberg odděluje od pohraniční části areálu hluboké údolí, v němž je umístěno několik menších vleků a také restaurace.

Západní svah Zwieselbergu má podobu široké dálnice

Převýšení jako ve Špindlu

Hlavní sjezdovka lyžařského areálu má číslo 1 a říká se jí FIS-Strecke. Vede z vrcholu Smrčiny v délce dvou kilometrů a její převýšení (404 metrů) je jen nepatrně menší než mají např. nejlepší sjezdovky ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně.

Pokud to rádi trochu pustíte, tak si výborně zalyžujete i na pistě, která míří z vrcholu Zwieselbergu k východu. Té se říká Zwieselbergabfahrt (7a), má rovněž FIS homologaci a díky strmému sklonu se považuje za nejobtížnější trať celého areálu. Když byste si na takový 'buben' netroufli, můžete svah objet po poněkud mírnější trati č. 7 (Zwieselberg Family).

Horská restaurace na Zwieselbergu v duchu horského minimalismu Schwarzenberg am Böhmerwald je nejbližší vesnicí od lyžařského areálu

Bude lanovka z Čech?

Vypravíte-li se na Hochficht z české strany hranice, bude to zatím delší štrapáce – hraniční masiv musíte objet autem po úzkých a v zimě ne zcela bezpečných silnicích. Již několik let se proto na různých úrovních diskutuje o tom, zda by bylo možné rozšířit areál Hochficht i na českou stranu šumavského hřebene.

Tyto debaty dostaly novou dimenzi na podzim roku 2009, kdy Správa Národního parku Šumava poprvé připustila, že by za určitých podmínek souhlasila s výstavbou lanovky na severním (českém) svahu Smrčiny, který je součástí národního parku. Tím by se dramaticky zlepšila dostupnost lyžařského areálu z Čech, neboť by odpadla nutnost zdlouhavého objíždění.

V současné době je na stole varianta výstavby 2,5 kilometru dlouhé "přibližovací" lanovky z Nové Pece na hraniční vrchol Smrčiny/Hochfichtu. Přibližovací proto, že by pod ní nevedla žádná sjezdovka – lanovka by měla pouze dopravní funkci. Více o plánech na rozšíření areálu se dočtete v článku "Lanovku z Čech na Hochficht Rakušané vítají. Ekologové jsou ale proti."