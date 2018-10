Výlet na Hlučínsko. Československo tu nechtěli, teď mají kvetoucí pohraničí

Může se hodit Co na Hlučínsku určitě neminout:

Bělá – na okraji obce u vydatného pramene Židlo se nachází pozoruhodný relaxační areál. Jeho součástí jsou Priesstizovy koupele – dva kamenné bazénky s protékající vodou vhodné na masáž končetin. Hned vedle na louce je ze starých cihel „klingerek“ poskládaný Křesťanský labyrint o průměru 25 m inspirovaný francouzským labyrintem v Chartres z roku 1213. Cestičky labyrintu jsou dlouhé 576 m.

Chuchelná – leží u polských hranic na bývalé hlavní železniční trati Opava – Ratiboř. Památkou na knížecí rod Lichnovských, který tu měl od 17. století středisko svého panství a založil zde továrnu na zpracování lnu, je zámek (dnes rehabilitační ústav) a obnovené mauzoleum v novogotickém slohu. Kravaře – město plné života, neoficiální centrum prajzských kulturních tradic. O městě a jeho pořádkumilovných a pracovitých obyvatelích výstižně veršuje místní bavička Lidie Rumanová: „Staveňa su nabilene, ploty natřene, kobzole vysazene, bravky vykrmene”. Pro návštěvníky je tu zámek s golfovým hřištěm, Hadamczikova Buly aréna (sportovně-hotelový komplex), velkolepá slavnost Kravařský odpust, cukrárny s tradičním prajzskými koláčky a cukrovím. Rohov – nachází se tu hospoda U Komárků, která je v nepřetržitém provozu od roku 1724 a rodina současného majitele ji vlastní od roku 1886. Šamotová pec na pečení masa (hlavně vepřových kolen) a minipivovar se zasloužily o věhlas a oblibu v širokém okolí. Interiér i oděv obsluhy navozuje dobový duch Hlučínska ve 30. letech minulého století. Jak se tam dostat

Vstupní bránou na území Hlučínska bývá obvykle Ostrava nebo Opava, resp. silnice č. 56, která obě města přes Hlučín spojuje. Dá se tam však proniknout i vedlejšími silnicemi po mostech přes řeku dříve hraniční řeku Opavu a to v Děhylově, Jilešovicích, Háji ve Slezsku a Štítině.

Vlaky jezdí na Hlučínsko pouze z Opavy a mají konečnou buď v Hlučíně nebo v Chuchelné. Křížem krážem na kole po Hlučínsku (viz mapka)

Hlučín – Markvartovice – Muzeum čs. opevnění – Darkovice – Vřesina – Píšť – Bělá – Chuchelná – Rohov – Sudice – Hněvošice – Svoboda – Kravaře – Bolatice – Bohuslavice – Darkovičky – Hlučín.

Celkem 67 km. Mapy

1 : 50 000 KČT č. 59 – Opavsko

1 : 50 000 KČT č. 61-62 – Ostravsko