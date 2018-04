Hluboké údolí padajících vod a kamzičích krav

Jo, do pořádných kopců, to musíte na Preber, nebo ještě lépe pod Hochgölling, do Geriachu,"říká pan domácí Santner z penzionu v údolním Tamswegu a lišácky koukne na sever, kde místo Alp trčí neprostupná stěna mraků.Autem je to sice jen pár kilometrů do Vorder-Geriachu, ale pořád nikde nic. Jen pošmourné údolí je užší a vesnička docela romantická. "Horalé" lační výšek se nedůvěřivě rozhlížejí kolem, ale nakonec přece jen vyrážejí na túru.

Hele, tati, krávy," křičí radostně synek. Alespoň někdo je už spokojený. Najednou se mraky a mlha roztrhávají. Údolí Geriachu už nevypadá zdaleka tak placatě a nudně. Uprostřed luk se žene rozvodněný potok Kalterbrunnen a kolem se skutečně začínají pěkně zvedat zalesněné kopce. A hlavně všude se z mlhy noří krávy. Některé si docela zvědavě prohlížejí nové příchozí. "Gruss Gott," houkne dvojice zpocených a unavených horolezců, která kráčí v protisměru. Na zádech batohy s helmami a lany. Tak ti nevypadají, že by se vraceli z nížin. Manželce to najednou nedá. Prosím vás, není to tam nahoře pro ty děti moc nebezpečné?" No, jak se to vezme. Podle toho, kam až půjdete. K jezeru Landawiersee to jde," říká kluk s červeným šátkem a teleskopickými hůlkami. Když tam vylezou i krávy..." směje se jeho dívka.

Mlha se zvedá výš a výš a s přibývajícími slunečními paprsky a minutami chůze po šotolinové cestě se údolí stále více zužuje a prohlubuje. Voda v horské bystřině se valí stále rychleji a tříští se o kameny. Na malém dřevěném mostku to vypadá, jako by někde nahoře pán hor vyléval alpské pleso. Cesta se občas noří mezi smrky a modříny. Najednou se údolí rozevře. Hele, támhle je nějaký pionýrák." V dálce se na pozadí alpských velikánů krčí tucet chatiček, nad kterými se třepotá červenobílý prapor. Teprve když "horalé" přijdou blíž, spatří malebnou osadu s hospůdkou a také malými dřevěnými domečky s šindelovými střechami.

Jmenuje se to tu příznačně Geriacher Hüttendorf, v překladu něco jako "Geriašská Chalupová Lhota". Tak trochu konec světa. Žádná elektřina, voda z potoka, pálenka z jeřabin, domácí nudlová polévka z velikého černého kotle a lehce přiopilý harmonikář v kožených kalhotách a vyšívaném kloboučku. A všude kolem zase samé krávy.Sem jezdí ti, kterým se už omrzely komfortní rakouské alpské hotely, kde má turista všechno jako doma - a k tomu pestrou nabídku programů, aby se snad náhodou nenudil: od aerobiku pro ženy přes lukostřelbu pro otce až po hledání tajemných pokladů pro děti. Tady se každý musí zabavit sám," říká paní hospodská, kmitající kolem krásných starých kamen, jejichž plotna se mocně prohýbá pod velkými kotli. A víte, že to lidi chtějí čím dál tím víc?"Dokonalou iluzi dávno zašlých časů kazí jen pár aut.

Pět minut za "Chalupovou Lhotou" už o tom nemůže být pochyb. Cesta vede skutečně do hor. Začíná se kroutit jako had a prudce zvedat vzhůru. Smrky se pomalu ztrácejí a místo nich nastupují modříny. Vlevo, vpravo se z výšek skalních rozsedlin řítí potoky vod. Některé vodopády, které padají z obou stran údolí, jsou dlouhé několik desítek metrů. Jen jedno je stejné jako na samém začátku. Zvědavé krávy s obřími vemeny bimbají velkými zvonci a vykukují za každou zatáčkou. Šplhají po skalách jako nějací sloní kamzíci. Dovedete si asi představit, co to je obratná těžkopádnost?A pořád se jde vzhůru. Kolem se na skalách krčí několik dalších horských chalup. Koukejte, co to tam je?" Napravo v dálce se k prudké stráni lepí špinavá "betonová" rampa.

Teprve když přijdete blíž, zjistíte, že to je vlastně několikametrový sněhový splaz, takový miniledovec posetý kusy kamenů. Z mohutné tlamy pod ním vyvěrá v divokých peřejích Kalterbrunnen. Když už se zdá, že cesta nebude mít konce, téměř šlápnete do třpytivé vodní plochy plesa Landawiersee. Jste ve skalním kotli ve výšce 2000 metrů. Napravo se z jezera zvedá masiv Hochgöllingu (2862 m), nejvyšší hory v širokém okolí. Pan Santner nelhal. Tohle už jsou opravdické, pořádné Alpy - Nízké Taury. Je ticho, v dálce šumí vodopády, romantika jak z filmu... ... hoalililíííííííííííí!" Zezdola si to pekelným tempem štráduje pasák se svým stádem. Stádo krav v nekonečném procesí stoupá k plesu a pak ještě o něco výš, kde jsou provizorní dřevěné kravíny. Tam horský dobytek přečká noc, aby se pak brzy ráno mohl vydat znovu na pastvu.

Kam? Nahoru i dolů, podle toho, kde je nejlepší tráva. Cesta zpátky dolů do údolí krásně ubíhá. I když je to někdy trochu slalom mezi kravskými koláči. Pohled na hory při slunci, které se pomalu sklání k obzoru a zalévá část údolí, je snad ještě krásnější než při výstupu. Na obou stranách se ve výšce blýskají nekonečné křivolaké pásy vodopádů, které se po vydatném dešti řítí skalami hluboko do údolí. V "Chalupové Lhotě" se už rozsvítily první petrolejky a z hospody se nese melodie harmonikáře.



Může se hodit



Jak se tam dostat



Z České republiky se nejlépe jede přes České Budějovice, pak po dálnici na Linec, Salcburk a dolů na jih na Villach. Pod Salcburkem je nejlepší odbočit na Radstadt a odtud přes Obertauern až do Tamswegu. Cesta trvá asi šest hodin.



Co ještě dělat



Cyklovýlety



V okolí městeček Tamsweg a Mauterndorf, v srdci kraje Lungau, se dá báječně jezdit na rodinné cyklistické výlety. Skvělou a místy i celkem náročnou trasou je celodenní okruh kolem Mitterbergu. Z Tamswegu se jede asfaltovými pěšinami údolím až do Unterbergu, pak prudce do kopce na hrad Moosham a do Mauterndorfu. Odtud pak po úbočích kopců do milého městečka Mariapfarr, pak do St. Andra a zpět do Tamswegu.



Pěší procházky



Velmi hezkým místem je oblast kolem St. Andra. Dá se odtud jít na zříceninu Turnscahll nebo až do Lessachu. Krásná cesta je i kolem jezera Prebersee (asi 9 km autem z Tamswegu).



Horské túry



Od jezera Prebersee stojí za to si vyšlápnout na nejvyšší blízkou horu Prebr 2740. Jiná možnost se nabízí z městečka St. Michael. Odtud novou kabinovou lanovkou na Groseck (2072 m) a pak pěšky na horu Speiereck (2411 m). Obě túry zvládne celá rodina.



Koupání



Nejlepší koupání v širokém okolí je přímo v městečku Tams- weg, kde je nové moderní koupaliště s vnitřními i venkovními bazény, minilázněmi, dětskými hřišti, tobogánem a skokanským koutem s pětimetrovou věží.



Horská kola



Okolí Tamswegu nemá speciální bikové tratě, nicméně pořádně zabrat dají výjezdy i sjezdy na blízkém hřebeni Schwarzenberg (do výšky až 1779 m).