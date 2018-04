Z Hluboké se má stát turistický ráj, sýpka se změní v zábavní park

Podle představitelů Hluboké jde jen o pokračování v investicích. V posledních 15 letech totiž spolkla turistika ve městě přes dvě miliardy korun. Proto komise cestovního ruchu v čele s Davidem Šťastným nyní vytvořila šedesátistránkový dokument, který by město mělo postupně proměňovat ve skutečnost.

"Chceme z Hluboké vytvořit jedno z nejatraktivnějších měst České republiky jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele," uvedl David Šťastný.

S tím souhlasí i starosta Tomáš Jirsa. "Jsou to vize, ale bez nich není možné se rozvíjet. Žijeme z cestovního ruchu, takže do něj musíme investovat," vysvětlil. "Každý rok přidáváme něco nového. Letos třeba plavební komoru nebo cyklostezku na pravém břehu Vltavy do Budějovic."

Kde na to vzít peníze

Spoluúčast radnice z plánované miliardy korun je zhruba 80 milionů. Zbytek mají tvořit granty, investice soukromých subjektů nebo Jihočeského kraje a také evropské dotace. Právě při jejich získávání byla Hluboká v minulosti nadmíru úspěšná. A to i díky tomu, že měla připravený podobný plán, jaký chystá nyní. Když se pak objevily dotace, podalo město hned spoustu žádostí.

Nejvíc peněz v nové koncepci Hluboké, pokrývající období 2012 až 2020, by měla spolknout sýpka - nelichotivá dominanta, kterou vidí každý, kdo do města přijíždí. Oprýskaná budova zaměstnává radnici už řadu let, za tu dobu bylo několik návrhů, co s ní. Uvažovalo se o bytech nebo třeba univerzitě. Problémem jsou však příliš malá okna, se kterými vzhledem k památkové ochraně nelze hýbat.

"Mluvilo se i o parkovišti, jenže to by byl přínos tak dva měsíce v roce. Navíc by památkáři nenechali sáhnout do stropů," podotkl Šťastný.

Nabízí se proto využít budovu pro cestovní ruch. "Chceme ze sýpky vytvořit velké zábavní centrum. Ve spodních patrech by byl deštný prales a stylová restaurace a v dalších pak pirátský svět včetně dílniček pro děti," představil projekt Šťastný, který inspiraci hledal v amerických zábavních parcích, jako je třeba Disneyland.

Investice do zchátralé budovy odhaduje na 450 milionů korun. Zaplatit by ji měl soukromý investor za pomoci vhodných grantů.

Dokument počítá i s novými WC

Za pomoci podobných zdrojů by měl vzniknout i vodní svět za 300 milionů korun. Návštěvníci by chodili prosklenými tunely pod vodní hladinou a obdivovali by život z rybí perspektivy. Projekt je koncipovaný jako interaktivní muzeum.

V plánu je také rozšíření Zoo Ohrada, ke kterému by mělo dojít v letech 2014 a 2015. Děti by si tu pak mohly hrát a zároveň se i něco naučit.

Vize však počítá také s ryze praktickými investicemi, jako jsou třeba veřejné toalety pro turisty u parkoviště u restaurace Hubert. Návštěvníci totiž po vystoupení z autobusu hromadně chodili do známé restaurace a rušili hosty.

V prostoru venkovní plovárny na břehu Vltavy se počítá s rozšířením části pro děti, které pobaví nové vodní atrakce.

Příznivce jízdy na kole jistě potěší i to, že se počítá s rozšiřováním sítě cyklostezek. Jedna spojí Hlubokou s Českými Budějovicemi po pravém břehu Vltavy, jiná povede ze Zámostí do Purkarce. V Zámostí by navíc měl u pěší stezky vzniknout nový park přímo u Vltavy.

Ochuzeni nebudou ani milovníci koní, pro které hlubocká radnice v budoucnu plánuje hipostezku od Munického rybníka až k rybníku Výskok za Lišovem. Ta už se dokonce začala realizovat díky dotaci z Místní akční skupiny Hlubocko-Lišovsko. Hotová by měla být na jaře tohoto roku.

Komu nebude stačit tento výčet nových atrakcí, bude moci využít další novinky. Třeba vodní stezku na Munickém rybníce, po které lidé budou jezdit na pramicích, nebo gastrostezku po místních dobrotách.

Diskuse s lidmi už tuto středu

Hluboká má sice spoustu ubytovacích kapacit v hotelech a penzionech, velká část turistů se tu však nezdrží déle než pár hodin. Prohlédnou si zámek, park, sednou do auta a jedou dál. Už jen proto, že jednoduše nevědí, co je ve městě dalšího zajímavého.

Také tohle by se podle koncepce mělo změnit. Šťastný plánuje zlepšit propagaci města. Už letos by měly být spuštěny nové webové stránky města. Hluboká hodlá využívat sociální sítě, jako je Facebook a Twitter, nebo aplikace pro chytré telefony, které uživatele můžou informovat, co je na Hluboké právě zajímavého k navštívení.

"Měla by se také zlepšit činnost infocentra. Chtěl bych, aby bylo interaktivní, jako mají v Praze. Ale dá se to ještě hodně vylepšit," prozradil Šťastný. V zimě by si turisté našli potřebné informace sami pomocí interaktivních tabulí. Plán na další roky klade důraz také na to, aby nebyla přetížena infrastruktura.

Několik parkovišť by mělo být rozšířeno, vybudují se i nová. Zrušeno tak bude například malé baseballové hřiště ve sportovním areálu a místo něj se zvětší parkoviště, které je nedostatečné. Hřiště by se pak přesunulo na plochu, kam celý areál bude expandovat.

Radnice ale nepovažuje koncepci za uzavřenou. Chce o ní debatovat s místními. Lidé mohou například přijít tuto středu od 18 hodin na městský úřad, kde je naplánovaná schůzka s tvůrci.

V budoucnu by se do plánů měly zapojit i okolní obce spadající pod Hlubokou. Například Purkarec, který bude mít po splavnění Vltavy velký turistický potenciál.