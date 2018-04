Hledači pokladů ničí Český ráj

Dva muže podezřelé, že hledali v Českém ráji cennosti, se podařilo strážcům CHKO chytit o víkendu. Bivakovali u hradu Rotštejn.

"Osmadvacetiletý muž a jeho třiatřicetiletý kolega u sebe měli detektor. Ochranáři je našli o půlnoci," řekl zástupce šéfa turnovské policie Milan Drahoňovský. Podle informací od turnovského archeologa dvojice spala u rozkopané jámy. "Nálezy u sebe neměli," dodal policista.

"S hledači pokladů máme špatné zkušenosti. Ničí historické lokality tím, že vykopou cennosti a poruší vrstvy půdy. Máme pak jen střepy bez kontextu, podle nějž bychom je mohli datovat," uvedl archeolog Muzea Českého ráje Jan Prostředník.

Ve skalních dutinách se dochovalo historické osídlení v dobrém stavu. Pokud někdo začne na místě kopat, naruší historické vrstvy. Nenávratně. Stejně jako archeology trápí hledači i ochranáře ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj. I oni totiž v půdě nalézají stopy a informace staré i desetitisíce let. Ve vrstvách půdy se usazuje pyl a třeba škeble. "Podle těchto nálezů popíšeme vývoj krajiny," vysvětlila důležitost vedoucí Správy CHKO Český ráj Lenka Šoltysová.

"Ve skalních dutinách, kde hledači často kopou, jsou pro nás důležité informace dobře uchované," řekla ochranářka a dodala: "Český ráj je studnice informací a my máme omezené kapacity, jak je získávat. Čím méně nalezišť zůstane, tím méně se o vývoji krajiny dozvíme."

Vloni prý hledači zničili lokalitu v jeskyni Oko u Branžeže. "Bylo to cenné archeologické místo. Tehdy to šetřila policie," upozornila Šoltysová.

S případy, kdy hledači plundrují Český ráj, se ochranáři setkávají nejčastěji na jaře a v létě. "Stopy po nich nacházíme v Příhrazských skalách, okolo hradu Kost a Prachovských skal," upřesnila Šoltysová. Strážci proto hlídají ohrožená místa.

V roce 1995 archeologové řešili problémy s hledači na Hruboskalsku a nedávno kolem hradu Rotštejn. "V roce 2001 narušili pátrači naleziště v Klokočských skalách. Tady jsme museli provést průzkum a potvrdilo se tu osídlení z pravěku a středověku," uvedl Prostředník.

Samotní hledači však s postojem úřadů příliš nesouhlasí. "Určitě by se měl zlepšit zákon o nálezném. Hledač, jenž odevzdá, co našel, může mít nárok na desetiprocentní odměnu. Jenže trvá i dva roky, než dostane pár korun," upozornil na problém hledač Josef Mužík z Českolipska. Právě hledači podle něj mohou archeology na zajímavá naleziště upozornit. "Jenže pak narazí na to, že úřady nemají potřebné vybavení na další pátrání, a tak se naleziště nechá být," zmínil Mužík.