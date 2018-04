Hlavní cena Tourfilmu putuje do Švýcarska

17:29 , aktualizováno 17:29

Hlavní cenu letošního mezinárodního festivalu filmů s turistickou tematikou získal švýcarský titul Get Natural Winter. "Výběr proběhl napříč třemi kategoriemi. Z nich porota určila ten, který měl podle ní nejlepší kameru, střih, texty a vše, co kvalitní film vyžaduje. A to si myslím, že tento snímek skutečně splňoval," uvedl ředitel festivalu Jiří Schütz.