Hladový medvěd člověkem nepohrdne

Sportovkyně byla medvědem napadena ve chvíli, kdy osamoceně a beze zbraně trénovala. Její tělo bylo nalezeno před nedělní půlnocí minulého týdne v hustě zalesněném prostoru blízko Quebec City. Vedle jejího těla zůstaly po medvědovi stopy.

Mladá žena byla členkou národní asociace biatlonistů. Na trénink přicestovala tři dny před osudovou nedělí na letní trénink do Myriam Bedard Biathlon Centre (středisko nese jméno po dvojnásobné zlaté vítězce olympijských her). Areál zahrnuje 115 km dlouhou bežeckou a cyklistickou dráhu.

Vývěsní tabulky kolem celého areálu varují, aby se sportovci nepohybovali osamoceně... byly tam nainstalovány hned po té, co skupina cyklistů byla jedním takovým medvědem dva týdny před tímto tragickým útokem pronásledována. Vyšetřovatelé vyslovili domněnku, že v případě nešťastné Millerové byla při tréninku z klidu vyrušena medvědice s mláďaty. Bohužel, mladá sportovkyně byla nalezena se sluchátky wolkmana na uších, což jí včas zabránilo rozeznat hluk a varovné zvuky.

Odborníci především předesílají, že před medvědem černým se musejí mít vesničané a kempující v oblasti Northern Ontario na pozoru, protože zde žije na 400 000 medvědů černých a asi 25 000 medvědů grizzly.

„V tomto roce se musejí mít více na pozoru než kdy jindy, protože po loňském, pro medvědy hladovém roku, jsou zvířata začátkem července mnohem více vyhládlá než léta předtím,“ řekl dr. Martyn Obbard, výzkumný vědec pracující pro Ontario’s Natural Resources Ministry. „Neexistují žádné důkazy o tom, že by se v okolí ukrývalo mnohem více medvědů než předtím, anebo že by snad byli agresívnější než léta předchozí. Ale chladné a vlhké jaro v provincii, a tím opožděnější úroda lesních plodin, způsobila rychlý úbytek váhy medvědů v období od dubna do července, což následně může medvědy přivést k „průzkumu“ okolí po potravinách. Jejich chování je v následujících letních měsících jednoduše řízeno jejich žaludky,“ pokračuje vědecký pracovník Obbard, „a medvědi se stávají zuřivými vyhledávači čehokoliv, co mohou pozřít.“

V Ontáriu byla hlášena čtyři napadení medvědy. Jak říkají hlášení Ontario’s Ministry of Natural Resources, šest lidí bylo v posledních třech letech zabito medvědy. V květnu 1978 se v největším kanadském národním Algonquin parku stali obětí tři chlapci; v říjnu 1991 se neštěstí přihodilo muži a ženě, kteří navštívili totéž teritorium Algonquin parku, a v červnu 1992 na následky napadení medvědem na severu od městečka Cochrane jeden muž zemřel. Nu a ten poslední útok se odehrál v onéosudové neděli před týdnem, jehož obětí byla biatlonistka.

Napadá vás také otázka, jak se zachovat, kdyby...? Tady jsou rady moudrých a zkušených.

Nikdy se po lese nepotulujte sami.

Nechejte místo svého pobytu prosto od jakéhokoliv jídla a jeho vůně, protože medvědi sice mají mizerný zrak, ale vynikající a citlivý sluch a čich.

Okamžitě opusťte místo, kam se přibližují medvědí mláďata.

Vyloučit setkání s medvědy vůbec, to je to nejlepší, co můžeme udělat, k čemuž je dobré mluvit nahlas, křičet, zvonit na zvonek od kola, prostě všechno, co preventivně medvěda vyplaší.

Když už ono setkání přijde, pak stůjte absolutně tiše a klidně, okamžitě se ujměte malých dětí a vezměte je do náruče, ustupujte pomalu – nikdy neutíkejte, nesundávejte ze zad krosnu ani ruksak – může vás chránit před poraněním, mluvte klidně a hladce, abyste vyloučili rozčílení medvěda.

Jestliže byste se ocitli tváří tvář grizzlymu, dělejte mrtvého, aby si nemohl „myslet“, že jste nějaké mládě nebo žrádlo.

A když už musíme čelit útoku medvěda černého, pak můžeme docela úspěšně použít pepřový spray.

Ovšem pokud by vám těch několik rad nestačilo, pak navštívte web stránku Parks Canada a Ontario’s Ministry of Natural Resources, kde se dozvíte mnohem více.

Věřím však, že vaše dovolené proběhnou klidně a ve zdraví. Já osobně se nebojím, že medvěda hned tak rychle potkám, protože tam, kde žiju, začíná být čím dál tím rušněji. Kdysi klidné město se prostě zprůmyslňuje. Ale o tom zase někdy jindy.

Své čtenáře z ontárijského Bramptonu srdečně zdraví a krásnou dovolenou přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát : vera.kohout@sympatico.ca