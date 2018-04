Hity jsou Dolomity a Egypt

16:40 , aktualizováno 16:40

Zimní sezona se blíží. Co ještě objevit? Na co letos vsadit? Většina lidí, kteří brzy vyrazí na zimní dovolenou, si tyhle otázky neklade - sází totiž na jistotu a ověřená místa. Přesto, co jsou letošní hity? V kurzu jsou hlavně Dolomity, Rakousko, Slovensko a hory v Česku. Za teplem se nejvíce pojede do Egypta a na Kanárské ostrovy.