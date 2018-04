Nejkrásnější rozhledna Česka se za války jmenovala po Hitlerovi

"Tak to nás opravdu těší. Máme ohromnou radost, jen více takových pozitivních zpráv," vykřikl po zprávě o vítězství Krásenského vrchu v celostátní anketě o nejhezčí rozhlednu v České republice starosta města Krásno Miroslav Kirijev.

"Jde o skutečně ojedinělou rozhlednu především díky venkovnímu spirálovitému schodišti. I její kóta - 777 - je hodně zajímavá," vysvětloval si starosta Krásna úspěch rozhledny.

Historický snímek ze stavby rozhledny.

Krásenský vrch Rozhledna leží na vrcholu kamenitého svahu ve výšce 777 metrů nad mořem a je jednou z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Zajímavá je především spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věže. Stavbu rozhledny, která stojí uprostřed Slavkovského lesa, nedaleko města Krásno, podnítila ve 30. letech hospodářská krize. Občané Krásna se chtěli ubránit nezaměstnanosti. Severním směrem je vidět hřeben Krušných hor s Klínovcem a Božídarským Špičákem. Dále k severovýchodu pak Doupovské hory, východně stolová hora Vladař. Jihovýchodním směrem se rozkládá Tepelská vrchovina a jižně její dominanta Podhorní vrch. Západně lze přes náhorní plošinu spatřit nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa, Lesný a Lysinu.

I díky důkladné propagaci na stránkách města podle něho roste o rozhlednu mezi turisty zájem.

"Návštěvnost je hodně závislá na počasí, špatně se to odhaduje. Ale měsíčně si na radnici přijde pro turistickou známku zhruba padesát lidí," odhadl Kirijev. Těch, co byli přímo na rozhledně bude ale daleko víc.

Letos byl u rozhledny nově zřízen i mobilní stánek s občerstvením. "Chtěli bychom, aby na místě bývalé restaurace vzniklo zase něco podobného. Už jsme zahájili jednání s majiteli okolních pozemků," prozradil starosta.

Rozhledna má za sebou bohatou historii. Během druhé světové války nesla jméno Adolfa Hitlera, proto se jí také někdy říká Hitlerka. Na podzim roku 2001 tady režisér Troška točil scény z filmu Andělská tvář, kde si rozhledna zahrála vězení.

I do budoucna s ní má ale město smělé plány. "Spolupracujeme se Slavkovem. Rádi bychom, aby tady jednou vedla cyklostezka po historických místech, která by začínala pod hradem v Lokti a přes Slavkov a Krásno pokračovala do zámku v Bečově," naznačil Kirijev.