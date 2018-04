Hit poslední doby: moře na pár dní

Vybrané tipy na prodloužený víkend u moře Itálie Bibione Mezi Čechy je středisko stále velmi oblíbené. Leží osmdesát kilometrů od Benátek. Písečné pláže na osmi kilometrech pobřeží mají pozvolný vstup do vody, jsou tedy vhodné pro rodiny s dětmi.

Tip: Především pro děti je pak zážitkem návštěva sousedního Lignana, v němž leží akvapark i zoologická zahrada. Dojet tam můžete na kole, bruslích či skútru, které seženete v některé z půjčoven v Bibione.

Vzdálenost od Prahy: 776 km, 9–10 hodin cesty

Letecky: do Benátek asi 1 hodina a 45 minut letu Lido di Jesolo

Letovisko Lido di Jesolo leží asi 40 kilometrů od Benátek, z nichž se sem můžete dostat i lodí za 20 eur. Zdejších patnáct kilometrů písčitých pláží má pozvolný přístup do moře.

Tip: kromě pláží mohou návštěvníci využít i akvapark s bohatou nabídkou atrakcí všeho druhu (denní vstupné: dospělí 24 eur, děti od 1 m výšky 20 eur)

Vzdálenost z Prahy: 800 km, 9 hodin jízdy autem

Letecky: do Benátek asi hodina a 45 minut, pak 40 kilometrů hromadnou dopravou Řím, Ostia

Původní antický přístav se dnes již stal předměstím Říma. Kromě svých antických památek městečko nabízí písčité pláže Tyrhenského moře.

V přímořských restauracích se přes léto často promítají na plátně filmy.

Do Říma se dostanete pravidelnými vlakovými linkami za 30 až 40 minut.

Tip: Pobyt je lépe naplánovat na všední dny, o víkendu se pláže Ostie stávají oblíbeným cílem Římanů.

Vzdálenost z Prahy: 1 290 km, autem 14 až 15 hodin

Letecky: 2 hodiny

Francie

Azurové pobřeží Když přiletíte letadlem do Nice, ocitnete se na pobřeží Středozemního moře. K dispozici tu jsou oblázkové městské pláže. Vyrazit však můžete i na písečné pláže jenom 15 kilometrů vzdáleného Monaka nebo do městečka Antibes, které leží od Nice 23 kilometrů.

Tip: Osm kilometrů na západ leží Cannes, kde se můžete vykoupat na pláži přímo za festivalovým palácem. Tato městská pláž je zdarma, využít můžete i zpoplatněné pláže restaurací a hotelů.

Doprava: letecky do Nice asi 3–4 hodiny s přestupem

Řecko

Athény

Po příletu do Athén můžete vlakem nebo autobusem dojet do některého z nedalekých středisek, třeba do Glyfady, části Athén s městskou pláží. Autobus z centra tam jede zhruba 45 minut. Oblíbené je také letovisko Vouliagmeni.

Tip: Koupání ve skalnaté zátoce si můžete užít i v athénském přístavu Pireus, kam jezdí pravidelně metro. Přístavní městečko je oblíbeným místem milovníků historie i romantických procházek po přístavní promenádě.

Letecky: 2 hod. 45 minut

Chorvatsko

Ostrov Krk Z ostrova vede most do třetího největšího města Chorvatska Rijeky. Přepravit se do ní dá i trajektem. Přímo na ostrově je letiště. V Čechy oblíbeném městě Baška leží pláž lemovaná řadou hotelů.

Tip: Na ostrově najdete několik historicky cenných klášterů, v některých se dodnes slouží významné bohoslužby ve staroslověnštině. Například v městečku Punat, kde se také můžete vykoupat na oblázkových či skalnatých plážích.

Vzdálenost z Prahy: 810 km, 10 hodin

Rabac Oblázkové pláže v okolí rybářského městečka se stávají jedním z nejčastějších cílů výletů Čechů. Letovisko nabízí bohaté sportovní vyžití.

Můžete se tu naučit potápět nebo se účastnit podmořského rybolovu. Svézt se můžete i na vodních lyžích.

Ubytování je možné v kempech, hotelech, k pronajmutí jsou i zdejší domky a vilky.

Tip: Kdo si chce odpočinout od rušného turistického života, může vyrazit na 9 km dlouhou cestu do tichého historického městečka Plomin. Vzdálenost z Prahy: 738 km, 10 hodin cesty Pula Letovisko leží na jihu severochorvatské Istrie. Turisty lákají římské památky, z nichž nejslavnější je amfiteátr, kde se pravidelně konají kulturní akce. Na plážích, které jsou většinou skalnaté, betonové nebo oblázkové, si můžete zaplatit kurz potápění nebo se vydat lovit ryby.

Tip: Na nedalekém souostroví Brijuni leží stejnojmenný národní park se safari.

Vzdálenost z Prahy: 779 km, zhruba 10 hodin cesty

Letecky: V Pule je letiště, kam vás dopraví letadlo ze Záhřebu. Let trvá cca 3–4 hodiny s přestupem.