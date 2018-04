Historii cestování přibližuje výstava

"Lidé začali cestovat především kvůli odpočinku a jejich motivace se nezměnila dodnes. První cesty podnikali především do lázní. Organizovaná turistka v nejrůznějších spolcích začala na sklonku osmnáctého století," řekla kurátorka výstavy Ilona Pavelková.Dodala, že počátek cestovních kanceláří se pak datuje asi do první poloviny devatenáctého století. Exponáty na výstavu zapůjčila muzea a archívy z celého Ostravského kraje a také soukromí sběratelé. Expozice bude ve výstavní síni umístěna až do 21. října.