Jak se Češi učili před 120 lety jezdit na lyžích. Unikátní snímky

Zajímavosti o lyžování Z historie lyží:

První lyže nejspíš vznikly už ve starší době kamenné, tedy asi 10 tisíc let před naším letopočtem. Poprvé se objevily v oblasti střední a severní Asie, například v Číně. Odtud se rozšířily do severního Ruska, severní Evropy a Skandinávie. Předchůdkyněmi lyží v Krkonoších byly sněžnice. Jako dopravní prostředek se používaly také saně – rohačky. Až do 1. světové války sloužily jako hlavní turistická atrakce.

Zdroj: KRNAP Krkonošská střediska:

V Krkonoších je 22 lyžařských středisek.

Nabízejí zhruba 166 km sjezdovek.

Provozují 24 lanovek a 165 vleků.

Přepravní kapacita je 150 520 lidí za hodinu.

Zdroj: lyzarska-strediska.cz Historická výstava:

Součástí Krkonošského muzea v Jilemnici je stálá výstava o historii lyžování "Bílou stopou". Výstava zachycuje vývoj lyžování v Krkonoších od počátků na konci 19. století do roku 1938 a je zasazena do mezinárodního kontextu. Součástí expozice jsou původní lyže, medaile, fotografie, dobové oblečení nebo mohutné selské saně. Na výstavě se promítá dobový sedmiminutový němý film z roku 1926 o lyžařských závodech v Jilemnici.

