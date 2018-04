Uherské Hradiště má titul Historické město roku a vyhrálo milion korun

Hradiště čekalo na výsledky s velkým napětím, do Prahy odjel místostarosta Stanislav Blaha, zatímco starosta Květoslav Tichavský zůstal "doma" na radnici.

"Zjistil jsem, že výsledek z Prahy nečekám napjatě pouze já," vyprávěl starosta a zmínil se o jedné z místních obyvatelek, která jej dnes zastavila na ulici s otázkou, jak Hradiště dopadlo. "Potěšilo mě to, bylo vidět, že nejde o něco, co by zajímalo jen nás na radnici," přiznal.

Když nakonec ve Španělském sálu Pražského hradu zaznělo jméno vítězného města, pořádně si oddechl - vždyť v minulosti už třikrát Hradiště zůstalo těsně pod nejvyšším stupínkem. "I letos byla konkurence velká, navíc my nemáme památky nějakého věhlasného významu," poznamenal.

Péče o památky v Hradišti Uherské Hradiště, založené roku 1257, se neomezuje jen na obnovu památek v centru. Investuje i do památkově hodnotných objektů mimo městskou památkovou zónu. Loni například opravilo klasicistní kříž na Tyršově náměstí a dva památkově chráněné domy. Do programu regenerace se zapojuje od 90. let, několikrát bylo mezi trojicí finalistů. Zdroj: ČTK

Zároveň ale tajně doufal, že letos by už "jeho" Hradiště mohlo na vítězství dosáhnout. "Věřil jsem ale, že porota ocení naši dlouhodobou péči o památky," řekl starosta.

A právě dlouhodobý koncepční přístup při rekonstrukci historického jádra nakonec komise skutečně vyzdvihla.

"A také politickou shodu, když jednotliví představitelé města bez ohledu na politickou příslušnost byli schopni pochopit důležitost programu regenerace města a jednají v jeho souladu dlouhodobě," citovala ČTK Ivo Rubíka, předsedu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které soutěž spolupořádá.

Rubík ocenil například rekonstrukci kláštera v centru města, který by měl být letos otevřen veřejnosti.

Za vyhraný milion radnice nejspíš opraví historický dům

Mezitím místostarosta Stanislav Blaha přijímal v Praze gratulace a popisoval, jak do poslední chvíle netušil, kdo nakonec zvítězí. "Musím organizátory pochválit, jak dokonale výsledky utajili. Já jsem neměl sebemenší náznaky, že bychom mohli vyhrát," řekl a už plánoval, jak Hradiště využije milion korun, které patří jako bonus vítězi.

S největší pravděpodobností radnice peníze použije při letošní obnově fasády a střechy domu s číslem 157/158 na rohu Masarykova náměstí a ulice Havlíčkovy, kterému místní říkají Atrium.

Titul Historické město roku se udílí za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón. První titul Historického města roku 1994 získaly Svitavy, loni dostalo ocenění jihomoravské Znojmo. Do soutěže se letos přihlásil rekordní počet účastníků, a to 54. Do krajského kola postoupilo 14 návrhů, z nichž vyšli tři finalisté.