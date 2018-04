Historický vlak vyrazí na trať

Všechny stanice se odějí do slavnostního hávu a připraví svůj program. Každá z nich bude představovat určitou historickou etapu. Budišov nad Budišovkou se například vrátí na konec 19. století, Čermná ve Slezsku připomene první světovou válku.V Klokočově, jenž bude upomínat na druhou světovou válku, se cestující dočkají přepadení vlaku a ukázek vojenské techniky a tak dále až do současnosti. Mankovice se ocitnou v období listopadového převratu roku 1989, v Suchdole nad Odrou si kromě prezentace výstavby železničního koridoru budou moci zájemci prohlédnout místní depo a výstavu historických i moderních lokomotiv.V Odrách bude na cestující čekat výstavka hasičské techniky. V Jakubčovicích nad Odrou se turisté dozvědí o historii zdejší těžby kamene. Heřmánky se budou věnovat poválečnému trampování - vzplane tam táborák a bude hrát ostravská trampská skupina Albatros. Vítkov připravil výstavu historických automobilů a dobových fotografií města, Janských Koupelí a obce Čermné.Po country expresu vyjede ještě jeden speciální parní vlak o půl desáté ze Suchdolu. Z Budišova tyto vlaky odjedou ve 12.10 a 13.02 hodin. Historické vagony z padesátých let minulého století budou jezdit i v pravidelných spojích, kde však na rozdíl od mimořádných souprav bude platit běžné jízdné.