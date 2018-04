Historické vinobraní na chvíli přerušil liják, hromy a blesky

Liják ukončil večerní program na hlavní tribuně. Na noční ohňostroj se však počasí umoudřilo a několik tisíc lidí si tak mohlo na zaplněném náměstí vychutnat alespoň závěrečnou ohňovou show. Loňský ročník navštívilo zhruba padesát tisíc lidí. Podle odhadů se i letos přišlo do centra pobavit několik desítek tisíc diváků. Přesné číslo však bude známé až po sečtení prodaných vstupenek. "Vinobraní vyšlo tak, jak jsme si představovali. Sobotní průtrž ovlivnila pouze jedinou věc, a to koncert Hany Zagorové. Na počet návštěvníků již neměla větší vliv. Samotná zpěvačka situaci pochopila a naopak nám nabídla, že by do Znojma ráda přijela v jiném termínu. Závěrečný ohňostroj byl nádherný," řekla místostarostka Marta Bayerová. Kromě přímých návštěvníků města zhlédlo znojemské historické vinobraní na obrazovkách svých monitorů zhruba deset tisíc uživatelů internetu.

První přímý přenos přitáhl za víkend šest tisíc návštěvníků stránky www.ahaho.cz. "V pátek i v sobotu jsme získali ocenění Na vrcholu za nejnavštěvovanější stránky s tematikou měst a obcí. Připojili se k nám i zájemci z Japonska, Kanady, Jižní Ameriky, Jihoafrické republiky, Austrálie. Díky kameře na náměstí mohli živě sledovat dění na tribuně," uvedl majitel serveru Leoš Kozdas.

Velké problémy neměla tentokrát policie. "Až na pár kapesních krádeží a drobných přestupků jsme nemuseli řešit nic závažnějšího," sdělil operační důstojník Petr Janda. Poněkud více se zapotili zdravotníci, kteří vyjeli za oba dny celkem čtrnáctkrát. "Ošetřili jsme zlomeninu prstu jednoho šermíře, odvezli šest lidí po nadměrné konzumaci alkoholu, přičemž v jednom případě šlo zřejmě o kombinaci s drogou, čtyři lidé nás volali kvůli lehčím úrazům," upřesnil šéflékař záchranky Arnošt Růžička. K netradičnímu požáru vyjeli hasiči. "Přímo v areálu vinobraní jsme nezasahovali. Hasili jsme ale uschlou trávu zapálenou projíždějící parní lokomotivou, která do Znojma mimořádně vozila návštěvníky vinobraní," uvedl operační důstojník Vladislav Provazník.