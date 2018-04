Historické srdce Moravy buší v Olomouci

Něco pro děti

Děti by mohly mít krásné zážitky ze zoo na Svatém Kopečku, což by mohlo být i pro vás příjemným zpestřením výletu. Zoo se rozkládá ve smíšeném lese na rozloze 42,5 hektaru. Zahrada chová téměř tři sta druhů zvířat a podílí se na záchraně řady druhů zapojených do Evropského záchranného programu.



Zoo je otevřena denně



květen-září 8.00-19.00

duben-říjen 8.00-18.00

listopad-březen 8.00-16.00



Vstupné činí 50 Kč pro dospělého návštěvníka (samozřejmě platí dětské a studentské slevy). Pozor! Vstup pro vašeho pejska je povolen, pokud má vodítko a náhubek.