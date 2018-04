Historické slavnosti Rosa coeli v Dolních Kounicích vás nabijí energií

Rosa coeli, Růže nebes, je nestarší moravský ženský klášter premonstrátek, který byl založen a v gotickém slohu vystavěn roku 1181. Krásnému sídlu jeptišek se staly osudným už husitské války. Nejprve Rosu coeli roku 1420 vypálili husité a o století později, roku 1526, byl klášter zrušen docela. Od té chvíle chátral, až z něj zbyly jen hlavní zdi a některé klenby.

V prostorách zříceniny se během slavností uskuteční koncert vážné hudby

Dnes má i zřícenina stavby nebývalé kouzlo - mezi zdmi můžete místo klenutého stropu obdivovat hvězdnou oblohu a pokud jste citlivější povahy, ucítíte kolem sebe proudit vlny pozitivní energie. A právě těch pořadatelé využijí i letos a v příjemné atmosféře starobylého města Dolních Kounic znovu zorganizují Historické slavnosti Rosa coeli.

Historické slavnosti – rytířský turnaj i staročeský jarmark

Do klášterních rozvalin nedaleko Brna se vydejte už 5. září ve 20:30. Jedinečnost zříceniny totiž oceníte nejlépe během koncertu. V předvečer Historických slavností zazní z nástrojů Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská tóny Mozartova Requiem d moll pod taktovkou Petra Kolaře. Vstupenky si můžete zakoupit v den konání za 200 korun.

V sobotu začnou městské oslavy už v 10 hodin, kdy své stánky otevřou jarmareční prodejci. Jste-li milovníky vín, můžete se ve 13 hodin taktéž na Masarykově náměstí těšit na výstavu vín, které se účastní letos více než dvacítka vinařů s přibližně stovkou vzorků k ochutnání. Pro děti jsou přichystány nejrůznější soutěže, divadelní pohádky, karneval a šermířská vystoupení. V 16 hodin vyrazí z Masarykova náměstí královský průvod na kounický zámek, kde bude panovník přihlížet rytířskému turnaji. Slavnostní den skončí neméně velkolepě - ohňostrojem.



Hrad Dolní Kounice – pevnost na ochranu klášterních obyvatelek

Když už budete přihlížet rytířskému klání v prostorách zámku, nezapomeňte se rozhlédnout kolem sebe. Stojíte totiž na půdě jen málo turisty objeveného gotického hradu a renesančního paláce Dolní Kounice, který byl postaven na ochranu premonstrátek pravděpodobně koncem 13. století a jako takový byl jediný svého druhu na českém území.

Renesanční zámek Dolní Kounice se zachovalými gotickými ochrannými prvky

Ačkoliv po zrušení Rosa coeli prošel rozsáhlou renesanční přestavbou, gotické ochranné prvky hradu přežily až do dnešní doby. Pokud se do Dolních Kounic nevydáte během slavností, můžete zámek navštívit od května do září každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.



Ivančice – rodné město Vladimíra Menšíka

Ani v okolí Dolních Kounic se nudit nebudete. Vydat se můžete třeba do Ivančic, rodného města herce Vladimíra Menšíka. Oblíbenému baviči je tam věnována celá expozice v Památníku Alfonse Muchy, mimochodem dalšího slavného ivančického rodáka.

Vladimíru Menšíkovi je v Ivančicích věnována expozice s fotografiemi a osobními předměty z majetku baviče

Také Muchovu dílu je vzdán v Ivančicích hold - pohlédnout si můžete skici ke Slovanské epopeji, umístěné v pražském Veletržním paláci, nebo náčrtky vitráží pro katedrálu sv. Víta v Praze.