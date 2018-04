Hintertux - ráj lyžařů

Pro návštěvníky existuje již zde velmi bohatá nabídka ubytování, zahrnující jak exkluzivní hotely s „all inclusive“ nabídkou, tak velmi pohodlné apartmány a privátní ubytování. V Mayrhofenu mimo jiné najdete i výjimečný Erlebnisbad - krytý bazén s lákavými atrakcemi jako jsou vířivky, protiproud a dva opravdu obří tobogány – jeden s názvem Crazy river pro jízdu na nafukovacích kolech a druhý pro sportovně zkušené jedince.

Při jízdě autem teprve za Mayrhofenem začínají tradiční alpské serpentýny, díky kterým se po zhruba 17 kilometrech dostanete do vesničky Hintertux. Jeden kilometr za Hintertuxem je velké denní venkovní parkoviště, určené pro všechny návštěvníky ledovce. K novinkám letošní sezóny se zařadilo také zcela nově zbudované podzemní parkoviště pro 300 automobilů, které jistě ocení návštěvníci hlavně při nepříznivém počasí.



Oproti minulým rokům se také změnila pozice pokladen. Ti, kterým původní umístění pokladen ve svahu nad parkingem vadilo anebo byli nespokojeni s malým množstvím okének určených k prodeji jízdenek, budou teď už spokojeni. Nové pokladny s osmi výdejními místy a zcela novou kabinkovou lanovkou se přiblížily více k parkovacím místům. A aby těch novinek nebylo málo, přistoupilo vedení tohoto střediska také k výměně celého systému odbavování.

K dispozici je tak zcela nový sytém Axess card, který umožňuje majitelům zakoupených čipových karet procházet turnikety bez nutnosti ověření čárového nebo magnetického kódu. Celý princip je popsán i na těchto Axess kartách jako Handsfree. Vzhledem k tomu, že já sám jsem několikrát ztratil různé věci, které jsem měl v kapse u permanentky, tento systém jsem velmi ocenil. Celé zařízení je poměrně nové, a tak ještě chvílemi ukazuje svoje nedostatky, ale spíše se jedná o menší informovanost návštěvníků.



Jde hlavně o to, že návštěvníci umísťují tuto kartu do kapes společně s mobilními telefony, klíči a dalšími kovovými předměty, které poté způsobují částečnou nefunkčnost těchto karet. Axess kartu získá každý návštěvník proti kauci ve výši 55 ATS, kterou obdrží zpět po jejím navrácení do pokladny. Všechny karty jsou přeprogramovatelné, a to dle vyjádření obsluhy minimálně tisíckrát. Špatnou zprávu mám pak pro všechny, kteří byli zvyklí na používání náramkových hodinek firmy Swatch se systémem Snowpass . Nový systém totiž už nepodporuje možnost nahrávání jízdenek do těchto hodinek.



Z údolní stanice se prostřednictvím postupně tří kabinových lanovek dostanete až do maximální výšky 3250 m.n.m. Pro zajímavost, většina návštěvníků využije pro jízdu na vrchol ledovce novu lanovou dráhu Gletschebus 3. Tato kabinová lanovka je technickým unikátem, který vyveze 3000 osob za hodinu k jejich vytouženému cíli. Navíc je to nejvýše položená kabinová lanovka zavěšená na dvou lanech na světě. Za pouhých pět minut vás vyveze z Tuxer Ferner hausu (2660m.n.m.) až na Gefrorene Wand (3250m.n.m.). Z této lanovky můžete spatřit výhled dokonce až na italské Dolomity.

Nahoře pak na návštěvníky čeká v létě přes 20 kilometrů sjezdových tratí, perfektně připravený snowpark a 100% jistota sněhu. V zimě pak počítejte s možností využít až 89 kilometrů sjezdových tratí, 20 lanovek a vleků. V případě nepřízně počasí jsou zde připravené také zasněžovací systémy, které zaručí maximální spokojenost lyžařů. V létě a na podzim končí hranice sněhu právě u již zmiňovaného Tuxer Ferner Hausu, kde se mohou všichni občerstvit v příjemně zařízené restauraci, navštívit rozměrné toalety, využít možnosti uschování zavazadel anebo nakoupit v jednom z obchodů.



K lyžařskému centru Hintertuxského ledovce je také úzce napojeno centrum s názvem Ski Zillertal 3000. Zahrnuje 66 nejmodernějších lanovek a vleků, které jsou k dispozici od prosince do dubna, Skispass, který bez čekání umožní využívat až 230 kilometrů připravených sjezdovek, s kapacitou 93.890 osob za hodinu. Toto spojení lyžařských oblastí Eggalm-Rastkogel-Penken dalo vzniknout největšímu lyžařskému středisku této oblasti rakouských Alp.

Toto středisko je k dispozici právě od této sezóny 2001/2002 a umožňuje využít všechny zařízení v Zillerském údolí již se čtyřdenní permanentkou, a to buď s možností návštěvy ledovce anebo bez. Pro mládež od 15-18 let je připravený speciální Jugendtarif a pro děti od 7 let do 14 let pak speciální Kindertarif. Děti do 6 let mají vstup zdarma. V Tuxu můžete navíc využít služeb lyžařských a snowboardových škol, 3 speciální dráhy pro jízdu na sáňkách (z toho dvě s nočním osvětlením), veřejná kluziště, více jak 18 km běžeckých tratí, 3 tenisové kurty, 3 squashové kurty, možnost tandemových seskoků s padákem, trekkingu v jeskyních, veřejně přístupné bazény, termální lázně, vířivky, sauny a dále také masáže, kosmetiku, atd.



Pro všechny návštěvníky je také 365 dní v roce k dispozici speciální autobusová linka, která je v zimním období zcela zdarma a v době Vánoc je k dispozici i speciální noční autobus s provozní dobou od pondělí do soboty do 2.20 ráno.



RADY PRO ZÁJEMCE:

V případě cestování individuální dopravou doporučuji navštívit stránky www.tux.at, kde se dozvíte aktuální zprávy o počasí, příjezdu k ledovci a další důležité informace a na adrese www.tiscover.at si můžete pohodlně najít ubytování podle svých požadavků.