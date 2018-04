Himálajská údolí může smést obří povodeň

9:32 , aktualizováno 9:32

Velebné hory Himálaje, oblast nekonečného ticha a věčného ledu, se stávají časovanou bombou. Vědci z Ekologického programu OSN varují, že do pěti až deseti let vystoupí v nejvyšším pohoří planety na padesát vysokohorských jezer ze svých břehů. Mohutná povodňová vlna, která tak vznikne a povalí se do nížin, může ohrozit životy desetitisíců domorodců.