Hillary byl v myšlenkách opět na vrcholu

Jak první lidé vylezli na Everest a vrátili se zpět Na cestu se vydali s chutí. Ale nahoře, těsně pod vrcholem Mount Everestu, je dostihlo vyčerpání. Novozélanďan Edmund Hillary a Nepálec Tenzing Norgay se blížili k cíli. Ale každý krok bral sílu, umělý kyslík, který si nesli s sebou, začínal docházet. Pak Hillary zjistil, že hřeben, po kterém právě šli, přestal stoupat a padá strmě dolů. Stačilo pár kroků a Hillary stál na vrcholu. Pár okamžiků poté dorazil i Tenzing Norgay. V půl dvanácté, 29. května 1953, stáli prokazatelně první lidé na nejvyšší hoře světa, ve výšce 8850 metrů. Hillary podal Tenzingovi ruku ke gratulaci, Nepálec ho však spontánně objal. "Vybavuji si uvolnění a pohled, který se před námi otevíral," vzpomíná dnes třiaosmdesátiletý Hillary. "Mysleli jsme na to, že jsme zvládli to, co se mnoha ostatním nepodařilo." Teprve nedávno Hillary prozradil, kdo byl na vrcholu první, desítky let to s Tenzingem tajili. "Nezáleží na tom, kdo tam byl dřív. Jeden bez druhého bychom to nedokázali," řekl. Hillary byl tehdy vysoký, silný muž s ostře řezanými rysy. Byl to rezervovaný gentleman, kterého ještě v témže roce pasovala britská královna Alžběta II. na rytíře. Tenzing byl malý, svalnatý a mrštný jako kočka. Hned na začátku výpravy se spřátelili a zůstali si blízcí až do Tenzingovy smrti v roce 1986. Na vrcholu se tenkrát zdrželi jen patnáct minut. Hillary si sundal kyslíkovou masku, aby mohl udělat snímky. Jenže Tenzing nikdy nefotografoval a Hillary neměl čas ho to učit. Vrcholovou fotografii má tak jen Tenzing. "Ale já tam byl, na to vemte jed," ujišťuje Hillary. Ještě než se vydali zpátky, Tenzing vyhrabal do sněhu díru a do ní vložil oběť bohům: čokoládovou tyčinku, sušenky a bonbony. Hillary na hoře nechal krucifix, který dostal několik dní předtím od šéfa výpravy Johna Hunta. Zpátky pospíchali, aby se co nejdřív dostali k záložním lahvím s kyslíkem, které nechali těsně nad nejvyšším výškovým táborem. Další členové výpravy na ně čekali v jižním sedle ve výšce 7906 metrů. První je uviděl Novozélanďan George Lowe, Hillaryho kamarád. Když se přiblížil, Hillary řekl: "Tak, Georgi, toho bastarda jsme vyřídili." Tuhle větu si Hillary dodnes vyčítá: "Matce by se ta slova asi nelíbila." Dodnes je však sporné, jestli Hillary a Tenzing skutečně byli prvními lidmi na vrcholu Mount Everestu. V roce 1924 k němu měli blízko Britové George Mallory a Andrew Irvine. 8. června však nedaleko vrcholu zmizeli. Irvineovo tělo se dosud nenašlo, Malloryho pozůstatky byly nalezeny před čtyřmi lety. Jeho fotoaparát, který by mohl poskytnout důkaz, že byl až nahoře, však nikoliv. Je přesto možné, že se Britové dostali na vrchol? "Je to velká záhada," říká Hillary. "Ale připadá mi, že je to záhada, která nebude nikdy vyřešena." Když Hillary před padesáti lety dorazil na vrchol Mount Everestu, hledal stopy po Malloryho výpravě. Nic však nenašel. Proto jsou jako první muži na Everestu oslavováni Tenzing a Hillary, který říká: "Hodně lidí šlo v našich stopách. Ale byli jsme to my, kdo je udělal." Edmund Hillary

Narodil se v roce 1919. Na Novém Zélandu se živil jako včelař, ale zároveň začal zlézat hory. Po výstupu na Mount Everest byl pasován na rytíře. Účastnil se několika dalších expedic, včetně výpravy na Jižní pól. Věnuje se charitativní činnosti, v Nepálu pomáhal stavět nemocnice a školy. Tenzing Norgay

Narodil se v roce 1914. Před úspěšným výstupem na Everest se zúčastnil pěti dalších expedic. Mluvil sedmi jazyky, ale nikdy se nenaučil psát. Po výstupu na Mount Everest si založil v indickém Darjeelingu horolezeckou školu. Zemřel 9. května 1986. ---------------------------------------------------------------------------------------



