Heroin, kokain a crack zaplavují Jižní Afriku

Jako mnoho dalších nevěstek lásky sehrála Marion jednu z hlavních rolí při rozšiřování této drogy. A ne bez následků, jak ukazují její značné žaludeční potíže. Přiznala, že svým četným klientůn nabízela crack v kapslích za 50 randů (asi 6,6 dolarů) ve snaze si přivydělat.

Crack, což je směs kokainu upravená s kuchyňskou sodou, se většinou kouří s tabákem nebo jinak méně škodlivou marihuanou. Kouření provází praskot, který dal této droze jméno. Odborníci označují crack za ničivou drogu vyvolávající silnou závislost organismu. Dávka působí krátce a prudce, uživatel ale nemá pocity

blaženosti jako u kokainu, zato silné a trýznivé halucinace. Chorobná závislost vzniká již po šesti dávkách a za krátkou dobu narkoman potřebuje již kolem 20 až 30 dávek denně. Při delší době užívání vzniká na mozku, plicích a srdci trvalé poškození. Naděje na návrat do normálního života je pak minimální.

"Průnik kokainu - to byl jednorázový výbuch, crack je ale všude," říká nejmenovaný odborník americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), která svou první kancelář v zemi otevřela v Pretorii již před třemi roky. Od zahájení demokratizace země v

roce 1993 se za pět let množství zabaveného kokainu více než zdesateronásobilo: ze 78 na 636 kilogramů.

Kokain přichází do JAR nejvíce z Bolívie nebo Peru, zatímco heroin z jihovýchodní Asie. "Fenomén kokainu a heroinu se týká výhradně bělochů. Dá se říci, že i v užívání drog je zachován rozdílný rasový původ zděděný z apartheidu," udiveně říká odborník z jihoafrické Rady pro medicínský výzkum (MRC) Charles Perry. Pro většinu

černošského obyvatelstva zůstávají ceny heroinu (17 dolarů za gram) či extáze (20 dolarů za pilulku), ačkoli jsou o mnoho nižší než v evropských zemích, nepřístupné.

"Příchod cracku je nejvíce spojován se sexuálním průmyslem a jeho centrem je Hillbrow, čtvrť s převahou černošského obyvatelstva," míní Salay s tím, že se obává, aby se crack nerozšířil i mezi střední třídu do velkých měst. S rozšířením cracku je spojen strach z návazné zločinnosti, protože "historie cracku je vždy stejná".

"Po zastavárnách přijdou krádeže, prostituce a naprostý rozklad rodiny. S crackem přichází zkáza většinou velmi rychle. Crack a zločinnost jdou ruku v ruce. Problémem cracku je, že je to jedna ze silně návykových drog," říká odborník z DEA. "Jestliže se crack uchytí ve velkých městech, rozloží to celou Jižní Afriku," dodává.