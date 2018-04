Herát - důležité město s bohatou historií

Herát je nejdůležitější a největší město na západě Afghánistánu. Je to také důležité náboženské centrum, které leží asi 150 kilometrů od hranic s Íránem i s Turkmenistánem. Je to město, které prožilo v minulých letech mnoho válek a ozbrojených vpádů, posledním je ten dnešní, a to opoziční Severní aliace, která bojuje proti Talibanu s pomocí spojenců. Aliance hlásí v posledních dnech významná vojenská vítězství zejména na severu země. Dobyla již několik severních provincií včetně strategického města Mazáre Šarífu a města Bámján ve středu země.