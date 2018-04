Helsinki slaví

Král Gustav založil město v ústí řeky Vantaa, která se vlévá do Finského zálivu v Baltském moři. Helsinky měly být od svého založení konkurencí a zároveň i obchodnicí spojnicí s Tallinnem. Až královna Kristýna přesunula samotné město na otevřené moře.

Po mnohých požárech, válkách se obraz současných Helsinek ustálil až v roce 1748, kdy bylo město zcela přestaveno a obnoveno. V polovině devatenáctého století se město stalo i kulturním a univerzitní centrem, když sem byla přesunuta nejstarší finská univerzita z Turku.

V roce 1917 se Helsinki staly hlavním městem Finska.

Pokud dnes navštívíte hlavní město Finska, tak najdete město oslavující hudbou, tancem. Hlavní průvod, který by měl znázorňovat založení města králem Gustavem, by měl z náměstí Hietalahti na senátní náměstí. U radnice by se tento historický průvod měl setkat s průvodem, který bude vyjadřovat Helsinky moderní. Na náměstí Hietalahti se později uskuteční koncert moderní rockové hudby, zatímco na senátním náměstí si užijí milovníci klasické a historické hudby.

Kulturní program ve finském hlavním městě se však neomezuje jen na dnešek, Helsinky byly totiž spolu s Prahou a dalšími městy vyhlášeny Evropským městem kulutry roku 2000.