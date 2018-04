Hells Angels míří na svůj sraz

V Ostravě přespí a v sobotu ráno vyjedou na sraz do Prahy. Kolona několika desítek vyznavačů obávaného a legendárního amerického motorkářského klubu míří na Strahov. "Ne však mezi ty z Harley klubů. Máme sraz opodál u hospody Hells Angels," říká jeden z nich.



Tvrdí muži parkují své uhrančivé stroje před svou nedávno vzniklou hospodou a každou chvíli přijíždí k bráně další. Členové registrovaného českého klubu Hells Angels se hlásí k obávané organizaci, která v Americe a později i v Evropě začala od šedesátých let vyznávat až příliš svobodný způsob života.



Ten však často přitahoval lidi, kteří balancovali na hranici zákona. Však také sami motorkáři přiznávají, že někteří členové klubu jsou nyní za mřížemi. "Kolik že nás je? To vám určitě řeknou na krajské policii, kde pečlivě vedou naše počty," šklebí se jeden z motorkářů. "Počkejte večer. Za branami hospody budou určitě hlídkovat dva antony. Jenomže my nejsme feťáci jako ta děcka tady ze sídliště. Máme možná trochu víc rádi pivo. Ale hlavně tyhle stroje," říká majitel harleye.



Hells Angels v Americe prosluli nelítostnými bitkami v místech, do nichž jejich party přijely. Ne nadarmo si je například Rolling Stones najímali v sedmdesátých letech jako dozor při svých amerických turné a věřili jim více než pořadatelům. Často vlasatí tvrdí chlapi s řetězy a boxery na rukou totiž budili u návštěvníků patřičný respekt.



Na ostravském srazu nechyběl ani člen dnes už legendární party motorkářů z Ostravy, kteří se v osmdesátých letech stali idolem mnoha mladých. A to právě tím, že tehdejší Veřejnou bezpečnost doslova trápili svými srazy a rychlými jízdami po Rudné, kde často mizeli v dáli a dýmu služebním žigulíkům. O úrazech a několika smrtích za řídítky členů gangu, z nichž jedna připomínala dokonce konec slavného filmu Bezstarostná jízda, pak kolovaly doslova zkazky.



"Jo. Upravené "třiapůly" jawy a občas nějaká pořádná mašina z Tuzexu. Byla to ještě tehdy slabota," usmívá se při vzpomínce jeden ze starších motorkářů. "Bylo nás tehdy vlastně pár, ale bavilo nás to. Vyráběli jsme vlajky a podomácku nášivky Hells Angels," vzpomíná.



Kolonu těžkotonážních motorek nazvanou Run 666 vyprovázela včera hlučná zábava a hlučínská rocková kapela Weycowod. Hells Angels míří do Prahy přes Brno a Uherské Hradiště. Potkat je pak bude možno na dálnici do Prahy.