Heliskiing versus šlapání. Vrcholem freeridingu je obojí

Test lyží Dynastar Pro týden testování Dynastaru jsme měli v Engelbergu různorodé podmínky a přestože už několik dní nesněžilo, překvapil nás v Galtibergu výborný prašan. Všechny testované lyže potvrzují filozofii značky. Není postavena na designech, ani převratných tvarech. Jejich skvěle vyladěné lyže poměrně klasických tvarů dokazují, že složení lyže je pro jízdu zásadní věc. Rozhodně nejvíc mne zaujaly Dynastar Legend Prorider 105 (Radius: 27, Sidecut: 132 – 105 – 122). Dokonale stabilní lyže, aniž by nutně předpokládala profijezdce. Bavila většinu z nás, čímž trochu popírá obecný úzus, že prorideři potřebují to, na čem by normální lidi neudělali ani oblouk. Také mě hodně mile překvapily Prorider 115. Jsou sice jen na prašan, ale v tom fungují nádherně.

Ymli Náš první camp v zillertalském Hochfuegenu byl velmi milým překvapením. Středisko má sice menší vertikální rozdíl než Engelberg, ale nabízí parádní možnosti šlapání. Přestože jde o vyhlášenou freeride lokalitu, jezdili jsme i po 15 dnech bez sněžení díky kratším či delším výšlapům v podstatě skoro každou jízdu v prašanu. Vyžádalo si to sice trochu úsilí, ale stálo za to. Ymli je mladá a sympatická značka freeride lyží. Už proto, že je česká a vzešla z iniciativy samotných jezdců. Jedni z nejlepších moravských freeriderů se spojili s nejznámějším českým výrobcem lyží, firmou Sporten, aby se zaměřili na vývoj lyží určených převážně do terénu. Po dvou letech vymýšlení, testování a dolaďování vzniklo díky jejich úsilí několik modelů, které jsme podrobili testování my. Máme tak pravděpodobně na tomto poli zajímavého a nadějného hráče. Vyzkoušel jsem kromě Buldozerů všechny modely. Mají dost podobný rukopis a hlavní rozdíly vidím především v šířkách a radiusech. Vzhledem ke krátkému vývoji jsou drobné nedostatky pochopitelné. Myslím si, že hlavní cílovkou těchto lyží budou zkušenější freerideři, kteří hledají stabilní lyže do jakéhokoli terénu. Jakmile se podaří připravit i něco pro slabší lyžaře, můžou oslovit celé spektrum lyžařské veřejnosti.